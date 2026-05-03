Η Βίκυ Χατζηβασιλείου απαντά σε καταγγελία ότι έκανε ταξίδια με χρήματα της Περιφέρειας: “Είναι όλα ψέματα”

Μία καταγγελία σε βάρος της Βίκυς Χατζηβασιλείου έχει γίνει τις τελευταίες ώρες και η ίδια θέλησε τοποθετεί, να εκφράσει τη δική της αλήθεια και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Δήμος Κυριλίδης κατήγγειλε ότι η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου δαπάνησε χρήματα της Περιφέρειας προκειμένου να κάνει ταξίδια αναψυχής.

Το απόσπασμα από όσα είπε αλλά και η απάντησή της προβλήθηκαν την Κυριακή στην εκπομπή «Weekend Live».

«Εδώ πέρα μαζί μου, έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την Περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα, για να βγάλει βίζα για το Λας Βέγκας. Στην Αθήνα. Στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία Κάννες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη στην Κίνα, Φρανκφούρτη, στη Βαλένθια η κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο. Οι αγρότες περιμένουν ακόμα να πληρωθούν. Κύπρος. Ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι. Βαρσοβία, Βαρκελώνη, Βιέννη», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Δήμος Κυριλίδης

Αμέσως μετά στην εκπομπή «Weekend Live» προβλήθηκε και η απάντηση της Βίκυς Χατζηβασιλείου στις κατηγορίες.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι δεν έχει πάει ποτέ σε κάποια μέρη αυτά και ότι τα πάντα είναι ψέματα.

«Ψεύδεται ο κύριος σύμβουλος, λυπάμαι πολύ που το λέω αλλά δεν έχω πάει ποτέ ούτε στο Ντουμπάι ούτε στη Σαγκάη ούτε στη Βαρκελώνη ούτε στη Βαρσοβία. Είναι όλα από το μυαλό του. Έχουν πάει συνάδελφοι από την υπηρεσία βεβαίως για να εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια, αλίμονο, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε αυτές τις περιοχές. Θα ήθελα πολύ να πάω σε όλους αυτούς τους προορισμούς που αναφέρεται ο συγκεκριμένος κύριος που είναι αδαής και συκοφάντης και κακεντρεχής. Θα ήθελα αλλά είναι ανθρωπίνως αδύνατον να είμαι παντού και δεν έχω πάει», είπε αρχικά η Βίκυ Χατζηβασιλείου.

«Είναι όλα ψευδή, απλά είναι χαρτιά που έγιναν ταξίδια από την υπηρεσία, αλλά όχι εγώ. Είναι το στυλ Βελόπουλου αυτό. Βγάζω χαρτιά και τα κουνάω στον αέρα», πρόσθεσε.

«Είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνας που δεν έχει πάει στην Αρχαία Πέλλα; Όχι απλά έχω πάει, έχω πάει μαζί με την κυρία Μενδώνη, έχω πάει και δεύτερη φορά με την πρέσβη της Σουηδίας και τρίτη με την οικογένειά μου», ξέσπασε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Βίκυ Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου Κυριλίδη.

«Εννοείται. Σαν νομικός θα σας μιλήσω τώρα. Στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, το οποίο είναι βαρύ. Είναι ποινικό. Επιφυλάσσομαι για κάθε άσκηση του νόμιμου δικαιώματος και το είπα και μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο, ενημέρωσα και την κυρία Περιφερειάρχη και τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου, ο οποίος βεβαίως τον έβαλε στη θέση του αλλά αυτά δεν τα έβγαλε ο κύριος τάδε στον αέρα. Βγάζει ό,τι τον συμφέρει μόνο. Καταλάβατε; Όλα αυτά τα χαρτιά που κουνούσε δεν υφίστανται, δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε αυτές τις περιοχές. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή η αλήθεια είναι δημόσια, με δημόσια έγγραφα. Επίσης έχω κόψει πάρα πολλές συμμετοχές της Aντιπεριφέρειας σε εκθέσεις ακριβώς για λόγους οικονομίας», .

«Ο κύριος θέλει να κάνει διαφήμιση στον εαυτό του. Πώς θα την κάνει; Χρησιμοποιώντας το “όχημα” Χατζηβασιλείου. Είναι απλά τα πράγματα, γιατί θέλει να βάλει υποψήφιος βουλευτής στην Πέλλα. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, υποσκάπτοντας έναν άνθρωπο που έντιμα λειτούργησε σε όλη του τη διαδρομή. Ε όχι, ε, όχι», είχε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Βίκυ Χατζηβασιλείου.