Penélope Cruz – Javier Bardem: Σπάνια έξοδος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Παρίσι

Η Penélope Cruz και ο Javier Bardem απόλαυσαν μια σπάνια κοινή έξοδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Λοριάν στο στάδιο Παρκ ντε Πρενς στο Παρίσι το Σάββατο. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2010 και έχουν μαζί έναν γιο, τον Leo, που είναι 14 ετών και μια κόρη, τη Luna, που είναι 11 ετών.

Η 52χρονη ηθοποιός έκανε μια καθημερινή εμφάνιση με μαύρο τοπ, το οποίο συνδύασε με ένα καπέλο του μπέιζμπολ, πριν το αντικαταστήσει με ένα σικ καπέλο τύπου «paperboy» και γυαλιά ηλίου. Στο μεταξύ, ο 57χρονος σύζυγός της φορούσε μια μπλούζα της Παρί Σεν Ζερμέν μαζί με κομψά γυαλιά οράσεως, ενώ είχε αφήσει πυκνή γενειάδα.



Το ζευγάρι συνομιλούσε έντονα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού καθώς παρακολουθούσε τη δράση από τις κερκίδες, με τον αγώνα να λήγει ισόπαλος με σκορ 2-2.

Η Penélope κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία Vicky Cristina Barcelona του 2008, ενώ ο Javier απέσπασε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το δράμα του 2007 No Country for Old Men (Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους). Στη συνέχεια, ο ίδιος υποδύθηκε τον κακό Raoul Silva στην ταινία του James Bond, Skyfall, το 2012, όμως οι θαυμαστές φέρεται να πρέπει να περιμένουν άλλα δύο χρόνια πριν ο 007 επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, σημειώνοντας το μεγαλύτερο κενό μεταξύ ταινιών στην 64χρονη ιστορία του franchise.

Οι δύο Ισπανοί σταρ ζουν σε προάστιο της Μαδρίτης και έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και παράλληλα στα social media δεν αναρτούν φωτογραφίες της οικογένειάς τους.

