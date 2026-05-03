MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο γυναίκες νεκρές σε πλοίο με μετανάστες που διέσχιζε τη Μάγχη

|
THESTIVAL TEAM

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη από τη Γαλλία με σκάφος, ανέφεραν οι Αρχές της Γαλλίας.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 82 άνθρωποι, προσάραξε σε παραλία στη βόρεια Γαλλία το πρωί της Κυριακής.

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών και πιθανώς από το Σουδάν, βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σκάφος, δήλωσαν οι τοπικές Αρχές του Πα-ντε-Καλέ.

Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και 14 πιο ελαφρά, αναφέρει ακόμη το BBC.

Για τις συνθήκες του θανάτου έχει αρχίσει έρευνα από τις γαλλικές Αρχές.

Κατά τις τελευταίες διαβάσεις της Μάγχης, 597 μετανάστες σε έξι μικρά σκάφη έφτασαν στη Βρετανία τις τελευταίες επτά ημέρες.

Τον Απρίλιο, η Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν νέα συμφωνία ύψους 662 εκατομμυρίων λιρών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μικρών σκαφών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αστυνομικοί με ειδική εκπαίδευση για την καταστολή ταραχών θα αποσταλούν σε παραλίες της Γαλλίας, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η παράνομη διέλευση μεταναστών από τη Μάγχη.

Μάγχη Μετανάστες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ το 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για διακίνηση ηρωίνης στον Δενδροπόταμο – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και μετρητά

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη: Είμαι πολύ ερωτευμένη, είμαστε λίγο καιρό μαζί, ήταν κεραυνοβόλο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ευγενία Δημητροπούλου: Η μητρότητα έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, με εκπλήσσει κάθε μέρα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Οσιομάρτυρα Ακακίου του Ασβεστοχωρίτου σήμερα στο Ασβεστοχώρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Έκρηξη σε σπίτι στην Καστοριά: Τραυματίστηκε 15χρονος