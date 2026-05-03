Δύο γυναίκες νεκρές σε πλοίο με μετανάστες που διέσχιζε τη Μάγχη

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη από τη Γαλλία με σκάφος, ανέφεραν οι Αρχές της Γαλλίας.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 82 άνθρωποι, προσάραξε σε παραλία στη βόρεια Γαλλία το πρωί της Κυριακής.

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών και πιθανώς από το Σουδάν, βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σκάφος, δήλωσαν οι τοπικές Αρχές του Πα-ντε-Καλέ.

Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και 14 πιο ελαφρά, αναφέρει ακόμη το BBC.

Για τις συνθήκες του θανάτου έχει αρχίσει έρευνα από τις γαλλικές Αρχές.

Κατά τις τελευταίες διαβάσεις της Μάγχης, 597 μετανάστες σε έξι μικρά σκάφη έφτασαν στη Βρετανία τις τελευταίες επτά ημέρες.

Τον Απρίλιο, η Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν νέα συμφωνία ύψους 662 εκατομμυρίων λιρών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μικρών σκαφών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αστυνομικοί με ειδική εκπαίδευση για την καταστολή ταραχών θα αποσταλούν σε παραλίες της Γαλλίας, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η παράνομη διέλευση μεταναστών από τη Μάγχη.