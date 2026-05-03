Γρηγορίου: Στόχος το απόλυτο και να τερματίσουμε στην 5η θέση

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στον ΟΦΗ, τόνισε πώς στόχος της ομάδας είναι να κάνει το απόλυτο και να τερματίσει στην 5η θέση των playoffs.

«Θέλω να αρχίσω ξανά τις δηλώσεις μου λέγοντας συγχαρητήρια στον οργανισμό του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντη και τους συνεργάτες του. Γνωρίζαμε πως ήρθαμε να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που είχε την ψυχολογία στα ουράνια και θέλαμε να δώσουμε συνέχεια στον στόχο που είναι η 5η θέση», ανέφερε αρχικά ο τεχνικό των κιτρινόμαυρων.

Για το παιχνίδι: «Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το καταφέραμε, αυτό που αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον τελευταίο καιρό.

Προηγηθήκαμε και στο δεύτερο μέρος θέλαμε να κάνουμε το ίδιο παρότι οπισθοχωρήσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου, όπου υπήρχαν εκατέρωθεν ευκαιρίες και να κλειδώσουμε τη νίκη με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γιαννιώτα και στόχος είναι να κάνουμε το απόλυτο και να τερματίσουμε στην 5η θέση».

