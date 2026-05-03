MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γρηγορίου: Στόχος το απόλυτο και να τερματίσουμε στην 5η θέση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στον ΟΦΗ, τόνισε πώς στόχος της ομάδας είναι να κάνει το απόλυτο και να τερματίσει στην 5η θέση των playoffs.

«Θέλω να αρχίσω ξανά τις δηλώσεις μου λέγοντας συγχαρητήρια στον οργανισμό του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντη και τους συνεργάτες του. Γνωρίζαμε πως ήρθαμε να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που είχε την ψυχολογία στα ουράνια και θέλαμε να δώσουμε συνέχεια στον στόχο που είναι η 5η θέση», ανέφερε αρχικά ο τεχνικό των κιτρινόμαυρων.

Για το παιχνίδι: «Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το καταφέραμε, αυτό που αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον τελευταίο καιρό.

Προηγηθήκαμε και στο δεύτερο μέρος θέλαμε να κάνουμε το ίδιο παρότι οπισθοχωρήσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου, όπου υπήρχαν εκατέρωθεν ευκαιρίες και να κλειδώσουμε τη νίκη με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γιαννιώτα και στόχος είναι να κάνουμε το απόλυτο και να τερματίσουμε στην 5η θέση».

Πηγή: metrosport.gr

Μιχάλης Γρηγορίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ελληνογαλλική συμμαχία: Στο επίκεντρο οι βιομηχανικές συνεργασίες στον τομέα της άμυνας

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού για Ακύλα: Σας έχω πει ότι πιστεύω ότι θα κερδίσουμε φέτος ε; Το 2005 δεν το ‘χα πει καν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Το “αντίο” του Super 3 στον Μπουσβάρο: “Αυθεντικός στρατιώτης της ιδέας του Άρη”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μαρίνα Ασλάνογλου: Είμαι σε μια περίοδο αυτοπροστασίας και με έχω βάλει εμένα μπροστά τώρα

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Σοφία Ζαχαράκη: Στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι ένα δίκαιο σύστημα – Καμία αλλαγή δεν θα γίνει αιφνιδιαστικά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γερεμέγεφ ενόψει Ολυμπιακού: Δεν περιμένω εκπλήξεις, θα κερδίσει όποιος κάνει καλύτερα τη δουλειά του