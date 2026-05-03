Νετανιάχου: Πρόγραμμα-ασπίδα κατά των drones της Χεζμπολάχ – Μπορούμε να φτάσουμε παντού στο Ιράν

Εν μέσω της αύξησης των επιθέσεων με drones της Χεζμπολάχ εναντίον των δυνάμεων του ισραηλινού στρατού (IDF) στο νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει δρομολογήσει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των drones.

«Πριν από μερικές εβδομάδες, έδωσα εντολή για τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος με στόχο την αντιμετώπιση της απειλής από τα drones», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, «και ήδη σήμερα θα μου υποβληθεί έκθεση προόδου σχετικά με το θέμα».

«Θα πάρει χρόνο, αλλά το έχουμε αναλάβει», τόνισε, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Νετανιάχου σημειώνει ότι οι προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ισραήλ και της ανεξαρτησίας του.

«Προμηθευόμαστε δύο μοίρες προηγμένων αεροσκαφών, τα F-35 και τα F-15IA», σημείωσε και πρόσθεσε: «Αυτά τα αεροσκάφη ενισχύουν τη συντριπτική αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, μια υπεροχή που αποδείχθηκε κατά την Επιχείρηση Rising Lion και τώρα κατά την Επιχείρηση Roaring Lion».

«Οι πιλότοι μας μπορούν να φτάσουν οπουδήποτε στον ουρανό του Ιράν και είναι έτοιμοι να το κάνουν, αν χρειαστεί», είπε.

«Όσον αφορά την ανεξαρτησία», συνέχισε ο Νετανιάχου, «έχω δώσει εντολή να γίνουν επενδύσεις στις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες στον τομέα των πυρομαχικών».

Το Ισραήλ θα αυξήσει τον αμυντικό του προϋπολογισμό κατά 350 δισ. σέκελ μέσα στην επόμενη δεκαετία, με στόχο την εγχώρια παραγωγή πυρομαχικών, όπως δήλωσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι το Ισραήλ θα αναπτύξει επίσης «πρωτοποριακά αεροσκάφη ισραηλινής κατασκευής» που «θα αλλάξουν εντελώς το τοπίο».

Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν αναφέρεται σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή σε επανδρωμένα αεροσκάφη.

