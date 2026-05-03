ΠΑΟΚ-Περιστέρι 91-79: Ο “Δικέφαλος” το 1-0 με εξαιρετικό Μέλβιν

Σε ένα παιχνίδι με διαρκώς εναλλασσόμενο μομέντουμ, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στο Περιστέρι με και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Ο Τάι Νίκολς μπορεί να έκανε τα πάντα για να μην χάσει η ομάδα του, πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση, αλλά ο «Δικέφαλος» είχε περισσότερες επιθετικές λύσεις όταν η μπάλα «έκαιγε», με τέσσερις διψήφιους και τρομερή εμφάνιση από τον Κλίβελαντ Μέλβιν!

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και με πρωταγωνιστή τον Κλίβελαντ Μέλβιν (7π) πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα επτά πόντων (14-7, 5:20). Το Περιστέρι όμως αντέδρασε, βελτιώνοντας την άμυνά του, και έτσι μάζεψε τη διαφορά στους τρεις (22-19, 1:20) σε ένα διάστημα που ο «Δικέφαλος» έχασε κάποια ελεύθερα σουτ, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +4 (23-19).

Με κακές επιλογές συνέχισε και στην δεύτερη περίοδο ο ΠΑΟΚ, που είδε το Περιστέρι να περνάει μπροστά μετά από λέι-απ του ορεξάτου Τάι Νίκολς (27-28, 7:50). Μέχρι το +3 (29-32, 6:55) έφτασαν οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο ο «Δικέφαλος» βρήκε συνεχόμενα εύστοχα σουτ από μακριά, αλλά και λύσεις κοντά στο καλάθι, και έτσι ανέτρεψε το σκηνικό έχοντας «προίκα» το +7 που αποκόμισε για το δεύτερο ημίχρονο (48-41).

Ο Νίκολς έπιασε στον ύπνο τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και με οκτώ δικούς του πόντους, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά στο σκορ (48-49, 7:38). Παρότι ο Μουρ ξεκόλλησε τους γηπεδούχους, το Περιστέρι συνέχισε να τον κρατά μακριά από τον καλό του εαυτό και μάλιστα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου προηγήθηκε με πέντε για πρώτη φορά (50-55, 4:35). Σε εκείνο το σημείο όμως, ανέλαβε δράση η άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έτρεξε σερί 10-0 για να προηγηθεί αυτός με πέντε (60-55, 1:55). Οι γηπεδούχοι ήταν συνεπείς από τη γραμμή της φιλανθρωπίας και εκμεταλλευόταν στο έπακρο τα φάουλ που κέρδισαν από το Περιστέρι που έβαζε μεγάλη πίεση στην άμυνα.

Με δύο τρίποντα, ένα έμμεσο και ένα άμεσο, στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, ο ΠΑΟΚ πήγε στο +8 (70-62, 7:52) δείχνοντας ότι έχει πάρει το μομέντουμ του αγώνα. Ωστόσο, ο «30αρης» Νίκολς δεν θα παρέδιδε εύκολα τα όπλα, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του στο παιχνίδι. Πάντως, εν αντιθέσει με τις προηγούμενες φορές, ο ΠΑΟΚ έχτισε πάνω στο μομέντουμ που δημιούργησε και έτσι προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (79-67, 5:10). Παρά τη προσπάθεια του Περιστερίου, ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0!

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79.

Πηγή: metrosport.gr