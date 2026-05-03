MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τάσος Μπουγάς για Ακύλα: Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το “Ferto” είναι αντιγραφή του “Θέλεις μπουζούκια πάμε”, για να το λένε, ισχύει

|
THESTIVAL TEAM

Στην ομοιότητα που του επισημαίνουν ότι έχει το κομμάτι του Ακύλα «Ferto» με το δικό του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», αναφέρθηκε ο Τάσος Μπουγάς, δηλώνοντας ότι παρά τα σχόλια, πως πρόκειται για αντιγραφή, εκείνος δεν ενοχλείται.

Ο τραγουδιστής μίλησε την Κυριακή 3 Μαΐου στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» δηλώνοντας αρχικά, πως σύμφωνα με σχόλια του κόσμου, το κομμάτι με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, αποτελεί αντιγραφή με δικό του κομμάτι.

Από τη μεριά του ο Τάσος Μπουγάς εξήγησε, πως ακόμα και αν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στα δύο τραγούδια, εκείνος δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά. Παράλληλα, ευχήθηκε στον Έλληνα εκπρόσωπο να έχει καλή πορεία στον διαγωνισμό μουσικής. Όπως είπε: «Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το “Ferto” είναι αντιγραφή από το “Θέλεις μπουζούκια πάμε”, για να το λέει τόσος κόσμος, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν θα κινηθώ νομικά, απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος, γι’ αυτό δεν με ενοχλεί. Στη μουσική μοιάζει περισσότερο, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Βεβαίως εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με πρωτιά εδώ στην Ελλάδα».

Τάσος Μπουγάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τρόμος στο Λονδίνο: Άγνωστος πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον περαστικών – Τέσσερις τραυματίες, ένας σοβαρά

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Βραζιλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Το “ευχαριστώ” των ΣΦ ΠΑΟΚ: Να μην ξεχαστούν τ’ αδέρφια μας, ΠΑΟΚ σημαίνει όλοι μαζί μια γροθιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φυλακές Δομοκού: Κρατούμενος κάρφωσε συγκρατούμενο του με αυτοσχέδιο αντικείμενο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συνελήφθη ένας ύποπτος στην Αυστρία για τη μόλυνση παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέο Ειδικό Κέντρο με τη συνεργασία καρδιολογικών κλινικών του Παπανικολάου και του ΑΧΕΠΑ