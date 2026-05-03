Χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα: Πυκνά χιόνια σε Πήλιο, Κορινθία, Πάρνηθα – Δείτε βίντεο

Χειμωνιάτικη εικόνα συναντά κανείς σε πολλές περιοχές της χώρας. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη φτάσει 3 Μαΐου, η αίσθηση που σου δίνει ο καιρός θυμίζει κάτι από… Δεκέμβριο, αφού στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές ορεινές περιοχές.

«Δεν είναι 1 Δεκεμβρίου, είναι 3 Μαΐου και τα πάντα είναι λευκά στην Πάρνηθα όπου το χιόνι ξεπερνάει τους 10 πόντους», σημειώνει χαρακτηριστικά το Forecast Weather.

«ΑΠΟ ΜΑ(ΡΤ)ΙΟΣ, ΜΑΙΟΣ 😃 Απομακρύνεται η ψυχρή μάζα ανατολικότερα και η θερμοκρασία από βδομάδα επανέρχεται γρήγορα σε τιμές λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, μετά τα μέσα της εβδομάδος», γράφει στο Χ ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Απομακρύνεται η ψυχρή μάζα ανατολικότερα και η θερμοκρασία από βδομάδα επανέρχεται γρήγορα σε τιμές λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, μετά τα μέσα της εβδομάδος. pic.twitter.com/0ItfXCugdQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 3, 2026

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 04-05-2026

Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα ανατολικά τμήματα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και τη βόρεια Κρήτη τους 16 με 18 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ανατολικό στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Τετάρτη 06-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πέμπτη 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.