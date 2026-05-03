Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ το 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Διέφυγε τον κίνδυνο και βγήκε από τη ΜΕΘ ο 5χρονος που είχε τραυματιστεί την ώρα που βρισκόταν σε πισίνα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 5χρονος Ολλανδός βγήκε από τη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς εμφάνισε σημάδια βελτίωσης, σκορπώντας ανακούφιση στην οικογένειά του.
Πριν από μερικές ημέρες, ο 5χρονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της προσοχής των γονιών του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην πισίνα του ξενοδοχείου.
Το αγόρι υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Σδούκου: Αναξιόπιστο το ΠΑΣΟΚ – Συμφώνησε για τις Ανεξάρτητες Αρχές και μετά αθέτησε τη συμφωνία
- Η απάντηση Βαρβιτσιώτη-Δενδρινού σε Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ: “Λυπόμαστε για την άρνηση να συμμετάσχει”
- Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο με την κακοποίηση της 84χρονης από την 67χρονη που την φρόντιζε – “Μη με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα”