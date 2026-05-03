Σέρρες: Νεκρός κρατούμενος μετά από συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Νιγρίτας Σερρών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός φυλακισμένου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες, ενώ οι συνθήκες του θανάτου του κρατούμενο είναι, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.
Σημειώνεται πως το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τέλος, την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.
