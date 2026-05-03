Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 25χρονος για ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί, αναζητείται ο συνεργός του

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 25χρονου για συμμετοχή σε σπείρα που λήστευε οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα, ενώ αναζητείται συνεργός του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες κατά συρροή σε βάρος οδηγών ταξί και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το πρωί της 27ης Απριλίου τον 25χρονο -ο οποίος αναζητούνταν στο πλαίσιο της προανάκρισης για ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί- να επιβαίνει σε ταξί και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας όπου συνελήφθη καθώς κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μαζί με συνεργό του, τουλάχιστον από τον Μάρτιο, προσποιούνταν τους πελάτες ταξί και οδηγούσαν τα θύματά τους σε απομονωμένα σημεία. Εκεί τους ακινητοποιούσαν, χρησιμοποιώντας συνήθως τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού, την οποία έσφιγγαν γύρω από το λαιμό τους και με την απειλή χρήσης πιστολιού ή μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα των οδηγών και διέφευγαν πεζή.

Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό 10 ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί στην περιοχή.

Τέλος, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

