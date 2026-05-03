Κατερίνα Παπακωστοπούλου για Κατερίνα Καινούργιου: Αδικήθηκε η σχέση μας

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Σαββατοκύριακο Παρέα” και τη δημοσιογράφο Μαρία Κοκολάκη, όπως είδαμε την Κυριακή στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για την εμπειρία που είχε στην πρωινή ζώνη και για τη συνεργασία με την Κατερίνα Καινούργιου στη Super Κατερίνα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου παραδέχθηκε αρχικά πως “πρωινό θα ξαναέκανα με μια άλλη συνθήκη, διαφορετική, ενδεχομένως. Αν η πρόταση ήταν πολύ καλή και οι συνεργάτες ήταν να πηγαίνουμε με την ίδια φόρα, να ‘χουμε την ίδια χημεία και να είμαστε στοχοπροσηλωμένοι στο ίδιο πράγμα, ναι, θα το έκανα. Όταν ήρθε η πρόταση για το πρωινό, το είδα σαν πρόκληση”.

“Τώρα, που πέρασε ένας δεύτερος χρόνος που δεν είμαι στις ειδήσεις και ένας χρόνος μετά την εκπομπή με την Κατερίνα (σ.σ. Καινούργιου), συνειδητοποιώ ότι ήταν όντως μια πολύ διδακτική εμπειρία. Πλέον η συνεργασία με την Κατερίνα Καινούργιου μου αφήνει γλυκιά γεύση”.

“Το έχω δουλέψει πάρα πολύ μέσα μου, γιατί στην αρχή φαινόταν σαν να είμαι πικραμένη. Μπορεί και γω αυτό έτσι να το διαμεσολαβούσα επειδή ένιωθα λίγο θιγμένη, νομίζω όμως ότι αυτά έχουν περάσει. Νομίζω ότι η σχέση μας με την Κατερίνα πέρασε κύματα και αδικήθηκε αυτή η σχέση”.

“Θεωρώ ότι δεν μας δόθηκε ίσως και ο απαιτούμενος χρόνος να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, έγιναν όλα λίγο γρήγορα και υπήρξαν κάποιες εντάσεις που ενδεχομένως μεγεθύνθηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι ανήκουν στο παρελθόν , έχουμε μιλήσει με μηνύματα και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά” συμπλήρωσε, ακόμα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1.