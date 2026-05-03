Μυρτώ Αλικάκη: Με πονάει, το καλοκαίρι θα κλείσω τα 54 και δεν το έχω καταφέρει ακόμα

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μυρτώ Αλικάκη στο νέο τεύχος του περιοδικού Vogue και τους δημοσιογράφους Κωνσταντίνο Σαράντη και Γεωργία Φέκου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική πρωταγωνίστρια μίλησε για την κατανόηση στη νοοτροπία των γονιών της αλλά και σ’ αυτήν που η ίδια φέρει απέναντι στα παιδιά της.

Τους καταλάβατε τους γονείς σας;

Έχουν υπάρξει πολλές επώδυνες στιγμές. Μπορεί να τα έχω καταλάβει με το μυαλό, αλλά με την ψυχή μου όχι.

Σας τρομάζει αυτό;

Με πονάει. Το καλοκαίρι θα κλείσω τα 54 και δεν το έχω καταφέρει ακόμα – δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω κιόλας. Ξέρω πως δεν με τρομάζει να συμβεί το ίδιο με τα παιδιά μου. Θεωρώ ότι το έχω αποδείξει. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνεις κάτι λάθος, αλλά πως θα το απαλύνεις. Είμαι ανοιχτή να ακούσω και να βοηθήσω με πράξεις. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το “μουλάρωμα”, το “δεν μετακινούμαι”.

Ποιος ρόλος ήταν ο πιο δύσκολος; Της μητέρας ή της κόρης;

Της κόρης. Δεν είναι γενικά εύκολος ή δύσκολος αλλά, στη δική μου περίπτωση, με τη δική μου μαμά, κατέληξε να είναι έτσι.

