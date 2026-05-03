Σάλος στο Ισραήλ: Τούρτα γενεθλίων υπουργού που θέλει θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους είχε σχέδιο θηλιά για κρεμάλες

Ένας από τα πιο αμφιλεγόμενα μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κλιμακώσει τη ρητορική μίσους με στόχο τους Παλαιστίνιους, ενώ είναι υπέρμαχος της επαναφοράς της θανατικής ποινής.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ είχε εμφανιστεί σε βίντεο μπροστά από αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς, ζητώντας την επιβολή «θανατικής ποινής για τους τρομοκράτες», που είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν πτόησε ούτε τον ίδιο ούτε τη σύζυγό του, αφού η Αγιάλα Μπεν-Γκβιρ του έκανε δώρο για τα 50α γενέθλιά του, στο περιθώριο ενός ιδιωτικού πάρτι, μια τούρτα που είχε ως διακόσμηση μια κρεμαστή θηλιά και από κάτω την φράση: «Συγχαρητήρια, μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».

Η επιλογή τόσο της θηλιάς όσο και της φράσης μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι, αφού ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός στηρίζει με κάθε τρόπο την θανατική ποινή κατά των Παλαιστινίων που καταδικάζονται για «τρομοκρατικές ενέργειες».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, το συγκεκριμένο πάρτι γενεθλίων προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις όχι μόνο για την προκλητική τούρτα, αλλά και γεγονός ότι συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματικοί και στελέχη της ισραηλινής αστυνομίας, ένστολοι αλλά και στελέχη των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, κάτι που σχολιάστηκε έντονα από πολιτικούς του αντιπάλους.

