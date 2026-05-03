Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. δήμο Λαγκαδά για την παραβατικότητα ανηλίκων – Έλεγχοι σε δεκάδες νέους και καταστήματα

Ειδική επιχειρησιακή δράση με στόχο την πρόληψη της ανήλικης παραβατικότητας και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. στον δήμο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 2 Μαΐου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 3 Μαΐου 2026, σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά, με τη συνδρομή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, εξετάστηκαν συνολικά 82 άτομα, εκ των οποίων οι 80 ήταν ανήλικοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε οκτώ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, βασικός στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της παρουσίας ανηλίκων σε περιοχές όπου ενδεχομένως καταγράφονται περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από ανήλικους.

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τους ελέγχους αναμένεται να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να σχεδιαστούν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές όπου εντοπίζεται αυξημένη συγκέντρωση φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.

