Τρομακτικό τροχαίο στην Τουρκία με λεωφορείο: Τρεις νεκροί και 31 τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημαμε λεωφορείο σημειώθηκε σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Τουρκίας, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 31 τραυματίες. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, καθώς το όχημα μετέφερε δεκάδες επιβάτες.

Σύμφωνα με tanea.gr, το επιβατικό λεωφορείο κινούνταν στην περιοχή Μπαντίρμα, στον δρόμο Μπαντίρμα–Τσανάκαλε, κοντά στη γειτονιά Κουλεφλί. Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος πριν αυτό συγκρουστεί με προστατευτικό κιγκλίδωμα και ανατραπεί στο πλάι.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Οι επιβάτες, σύμφωνα με μαρτυρίες, πανικοβλήθηκαν τη στιγμή που το λεωφορείο ανετράπη, εγκλωβίζοντας αρκετούς στο εσωτερικό του.


Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης συνέχισαν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού για αρκετή ώρα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.

