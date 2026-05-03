MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Στο αστυνομικό τμήμα πήγε αυτοβούλως 18χρονος που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 18χρονος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των Αρχών, με αφορμή το αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ.

Ο νεαρός άνδρας πήγε σήμερα (03/05) στο αστυνομικό τμήμα, καθώς είχε ήδη ταυτοποιηθεί μαζί με έναν ακόμη ανήλικο. Ο 18χρονος είναι ο αδελφός του 23χρονου που έχει ήδη συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Στο Τμήμα πήγε με τον δικηγόρο του, ο οποίος δήλωσε στο creta24: «Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κ. ανακρίτριας και του κ. Εισαγγελέα τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε».

Ο 18χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο, γιατί φοβήθηκε και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο γι’ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις Αρχές».

Ελληνική Αστυνομία Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συγκλονίζει η δίκη για την κακοποίηση 5χρονου στην Αλεξανδρούπολη – “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη;”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γαλλία: Δύο μετανάστριες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να διασχίσουν τη Μάγχη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

Ο ΟΠΕΚ+ ρίχνει στην αγορά επιπλέον 188.000 βαρέλια τη μέρα – Η συμφωνία με φόντο την αποχώρηση των ΗΑΕ

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Κάποιοι μπορεί να μην δέχονται αυτό που λέω ή να το κοροϊδεύουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός ΙΧ στη Σταυρούπολη