Ηράκλειο: Στο αστυνομικό τμήμα πήγε αυτοβούλως 18χρονος που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ

Ένας 18χρονος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των Αρχών, με αφορμή το αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ.

Ο νεαρός άνδρας πήγε σήμερα (03/05) στο αστυνομικό τμήμα, καθώς είχε ήδη ταυτοποιηθεί μαζί με έναν ακόμη ανήλικο. Ο 18χρονος είναι ο αδελφός του 23χρονου που έχει ήδη συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Στο Τμήμα πήγε με τον δικηγόρο του, ο οποίος δήλωσε στο creta24: «Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κ. ανακρίτριας και του κ. Εισαγγελέα τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε».

Ο 18χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο, γιατί φοβήθηκε και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο γι’ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις Αρχές».