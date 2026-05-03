Γερεμέγεφ ενόψει Ολυμπιακού: Δεν περιμένω εκπλήξεις, θα κερδίσει όποιος κάνει καλύτερα τη δουλειά του

Για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα μίλησε στη NOVA, ο επιθετικός του «Δικεφάλου», Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, λέγοντας πώς θα ήθελε να δει τους συμπαίκτες του σε μια τόσο κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε, επίσης, και στους τραυματισμούς που είχε τους τελευταίους μήνες η ομάδα του, ενώ απάντησε σε ερωτήσεις για την κατάσταση του group, μετά τις τελευταίες ήττες, όπως και για τη δυάδα αγώνων με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά, ο Γερεμέγεφ, είπε:

«Φυσικά υπάρχει απογοήτευση σε όλους μας και σε εμένα προσωπικά μετά τις ήττες, αλλά βλέπω την ομάδα να έχει δολοφονικά μάτια, έτοιμη για το επόμενο παιχνίδι. Όπως και στη ζωή, πρέπει να πηγαίνεις παραπέρα. Νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το mood και πρέπει να πάμε παρακάτω. Δεν αλλάζει κάτι στην ουσία. Το ποδόσφαιρο που παίζουμε έχει αυτοματισμούς. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θέλουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι στόχοι μας, οπότε πρέπει να πάμε γι’ αυτό».

Για τα δύο επόμενα ματς με αντίπαλο τον Ολυμπιακό: «Καλύτερα να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι της Τούμπας. Παίζουμε στην έδρα μας με τον κόσμο που θα μας στηρίξει, οπότε ας εστιάσουμε σε αυτό».

Για τους τραυματισμούς και το ντεφορμάρισμα του τελευταίου διμήνου: «Κάθε ομάδα επηρεάζεται αν χάνει σημαντικούς ποδοσφαιριστές, αλλά ως ποδοσφαιριστές αυτό δεν πρέπει να μας επηρεάζει καθόλου. Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας όταν βγούμε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια βαρετή απάντηση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια».

Για την κατάσταση του ΠΑΟΚ μέσα στο 2026: «Εμείς πρέπει να έχουμε το μυαλό μας όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν το έχω ξαναδεί. Σίγουρα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και επίσης, από ένα σημείο και μετά γίνεται λίγο ιδιωτικό, εσωτερικό και προσωπικό.

Όταν χάνουμε ανθρώπους, επηρεάζεσαι προσωπικά. Χτυπάει στην καρδιά. Πονάει. Πονάς εκεί. Αλλά το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι όλοι είμαστε ενωμένοι και υπάρχει ένα πνεύμα, μία νοοτροπία, να βοηθήσουν όλοι τον έναν που υποφέρει. Οπότε όλο αυτό το βιώνουμε ως οικογένεια και προσπαθούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για το αποψινό ντέρμπι, σημείωσε: «Είναι δύο ομάδες με πολύ δυνατή ταυτότητα, αγωνιστικά και ως σύνολο. Δεν περιμένω εκπλήξεις. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν αρκετές ομοιότητες στο πώς βιώνουν τη φετινή σεζόν και πολλά δυνατά στοιχεία, τα οποία θα τα δούμε να συγκρούονται στο γήπεδο. Αυτός που θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του θα νικήσει».