Μαρινάκης για παγκόσμια μέρα Ελευθερίας του Τύπου: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ενίσχυση θεσμών, η κατοχύρωση πολυφωνίας και η βελτίωση των ΜΜΕ

Μία σειρά μέτρων, αποφάσεων και πράξεων της κυβέρνησης, όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, παρέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης «στην ενίσχυση των θεσμών, την κατοχύρωση της πολυφωνίας και τη συνεχή βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ» που όπως είπε αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στους τέσσερις άξονες στους οποίους βασίζεται ένα πλέγμα παρεμβάσεων που όπως είπε αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ, και παρουσίασε αναλυτικά το κυβερνητικό έργο στο χώρο του Τύπου.

Η ανάρτηση

«3 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της αξίας της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της διαφάνειας σε κάθε σύγχρονη δημοκρατία. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των ΜΜΕ, που αναγνωρίζεται από τον ΟΟΣΑ, την Διεθνή Διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Σύμφωνα με την Έκθεση της Κομισιόν, η χώρα μας έχει λιγότερες συστάσεις από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μειώσει τον αριθμό των συστάσεων σε μόλις 4. Στην περσινή, μάλιστα, Έκθεση η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου καταγράφεται ως αξιοσημείωτη.

Η ενίσχυση των θεσμών, η κατοχύρωση της πολυφωνίας και η συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Η διατήρηση και εμβάθυνση αυτής της προόδου απαιτεί συνέπεια, υπευθυνότητα και διαρκή προσήλωση.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε συστηματικά, προωθώντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων, που αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο των ΜΜΕ στην Ελλάδα βασισμένο σε 4 κεντρικούς άξονες:

-την προστασία των δημοσιογράφων

-την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας

-την αξιοκρατία

-το σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων.

Τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα:

-Ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο τα Μητρώα Εντύπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, μια εμβληματική μεταρρύθμιση που διασφαλίζει ότι ούτε ένα ευρώ κρατικής διαφήμισης δεν θα πηγαίνει σε μέσα που δεν σέβονται τις προϋποθέσεις του νόμου και κυρίως τους εργαζομένους τους.

-Κατοχυρώνουμε και προστατεύουμε τις θέσεις εργασίας δημοσιογράφων και εργαζόμενων στα ΜΜΕ.

-Καταργήσαμε το αδίκημα της απλής δυσφήμισης.

-Αυστηροποιήσαμε τις ποινές για τις επιθέσεις κατά λειτουργών της ενημέρωσης.

-Θεσπίσαμε ιδιώνυμο αδίκημα για τις απειλές κατά αθλητικογράφων.

-Καθιερώσαμε την υποχρέωση περί ενυπόγραφης δημοσιογραφίας στα πιστοποιημένα στα Μητρώα έντυπα και sites.

-Ενσωματώσαμε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA) — η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρώτων κρατών-μελών της ΕΕ που υιοθέτησαν πλήρως τον Κανονισμό της ΕΕ.

-Αναβαθμίσαμε την ΕΡΤ με σύγχρονα εταιρικά πρότυπα διοίκησης – ενίσχυση δημόσιου χαρακτήρα, διαφάνεια, λογοδοσία.

Οι νέες διοικήσεις σε ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ ορίστηκαν μέσω αξιοκρατικής διαδικασίας ΑΣΕΠ – με αντικειμενικά κριτήρια.

Ενισχύουμε θεσμικά και ουσιαστικά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) – με σημαντική αύξηση του προσωπικού του, ώστε η ανεξάρτητη αρχή να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες και τον ρόλο της.

Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών – αξιοκρατία, ισονομία, διαφάνεια, στήριξη των περιφερειακών ΜΜΕ.

Διαμορφώσαμε νέο πλαίσιο κρατικής διαφήμισης με:

-υποχρεωτική δημοσίευση των δαπανών και από τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων αλλά και των ΜΜΕ πριν και μετά από κάθε πρόγραμμα,

-υποχρεωτικά 30% των κονδυλίων κάθε καμπάνιας πηγαίνει σε περιφερειακά ΜΜΕ, ένα πάγιο αίτημα που γίνεται πραγματικότητα.

Δίνουμε έτσι τέλος στην αδιαφάνεια, ενισχύουμε τη λογοδοσία και σεβόμαστε τα χρήματα των φορολογουμένων.

Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρόκειται να ενσωματωθούν άμεσα προβλέψεις για την εναρμόνιση της Ελλάδας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των SLAPPs με ευρεία συμμετοχή των ίδιων των δημοσιογράφων και της Task Force στη συνδιαμόρφωσή του.

Οι διατάξεις αυτές θα προστατεύουν το αυτονόητο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης από καταχρηστικές αγωγές.

Στηρίζουμε θεσμικά και χρηματοδοτούμε το Παρατηρητήριο SLAPPs της ΠΟΕΣΥ – ώστε οι δημοσιογράφοι να προστατεύονται στην πράξη από καταχρηστικές αγωγές.

Προβλέψαμε τη σύσταση αυτορυθμιζόμενου Media Council με δημόσια χρηματοδότηση. Έτσι, η αυτορρύθμιση των ΜΜΕ ενισχύεται θεσμικά.

Θεσμοθετήσαμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων — με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και τις δεσμεύσεις της χώρας στον ΟΑΣΕ.

Υπογράφηκε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ευρεία αποδοχή από τη συντριπτική πλειοψηφία των ενώσεων συντακτών.

Θεσμοθετήσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα (Media Literacy) με τριετή κύκλο εφαρμογής — γιατί η ελευθερία του Τύπου ξεκινά από τον ενημερωμένο και κριτικά σκεπτόμενο πολίτη.

Αναπτύξαμε συνεργασίες με ελληνικά Πανεπιστήμια και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημιουργήσαμε το πρόγραμμα “Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες” που εφαρμόζεται πιλοτικά σε 35 σχολεία στην Ελλάδα, ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να προστατεύονται από τα fake news, καλλιεργώντας παράλληλα τη φιλαναγνωσία. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.

Με το 1ο Athens Alitheia Forum ανοίξαμε για πρώτη φορά σε θεσμικό επίπεδο το διάλογο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, του τοξικού λόγου, ξεκινώντας μια ευρεία συζήτηση για την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου και θέτοντας για πρώτη φορά στο τραπέζι την ανάγκη για την ταυτοποίηση των χρηστών του διαδικτύου με στόχο την προστασία όλων σε περίπτωση διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Η ελευθερία του Τύπου αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας. Με ισχυρούς κανόνες, διαφάνεια παντού και ουσιαστική προστασία των λειτουργών της ενημέρωσης, ενισχύουμε τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Γιατί ο ελεύθερος, υπεύθυνος και ποιοτικός Τύπος είναι προϋπόθεση προόδου, λογοδοσίας και κοινωνικής συνοχής -και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, χωρίς εκπτώσεις, παράγοντας αποτελέσματα που αναγνωρίζονται, κόντρα σε όσα υποστηρίζουν ατεκμηρίωτες εκθέσεις και επαγγελματίες συκοφάντες της χώρας μας».