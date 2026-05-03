ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Προκηρύξτε επιτέλους εκλογές, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση προσφυγή στις κάλπες και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βρίσκεται «εκτός τόπου και χρόνου». Όπως αναφέρει, «τώρα που έχουμε την προσοχή σας, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος», υποστηρίζοντας πως αυτή είναι «η μόνη υπηρεσία» που μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση.

Η Χαριλάου Τρικούπη επικεντρώνει την κριτική της στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «πανηγυρίζει» για την έγκριση 13.461 δανείων, όταν ο αρχικός στόχος αφορούσε 20.000 δικαιούχους. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος τον Ιούνιο, ενώ –όπως τονίζει– δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί πλήρως τα κονδύλια και εκκρεμούν συμβάσεις πολιτών που έχουν ήδη αναλάβει οικονομικές δεσμεύσεις. Επικαλείται, δε, τα στοιχεία για την αγορά ακινήτων, σημειώνοντας ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 10,1% το 2025, με την ανοδική τάση να συνεχίζεται και το 2026.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ ασκεί αιχμηρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις τράπεζες, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές τους είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα», αποδίδοντας στην κυβέρνηση ευθύνες για πλειστηριασμούς, πρακτικές των funds και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Παράλληλα, θέτει σειρά θεσμικών ερωτημάτων, καλώντας την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη στάση της για ενδεχόμενη εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις παρακολουθήσεις και αν προτίθεται να την μπλοκάρει. Ζητά επίσης απαντήσεις για δημοσιεύματα περί αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα που ενδεχομένως επηρεάζουν κατηγορουμένους στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς και για το αν θα απορριφθεί πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

