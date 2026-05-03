Άρης: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Στέργιος Μπουσβάρος – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στέργιος Μπουσβάρος, μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην ιστορία του Άρη, ο οποίος σύνδεσε το όνομά του με το τμήμα μπάσκετ.

Η ΚΑΕ Άρης έκανε γνωστή την είδηση, μέσα από σχετική ανάρτηση, ενώ στην ίδια ανακοίνωση προχώρησε και ο ΑΣ Άρης.

Ο Στέργιος Μπουσβάρος συμμετείχε ενεργά στην πρώτη -μεταπολεμικά- ομάδα του 1954, έχοντας καθοριστική συμβολή στη εξέλιξή της, καθώς από τότε μπήκαν οι βάσεις για να φτάσει ο Αυτοκράτορας στην κορυφή.

Η ΚΑΕ Άρης αναφέρει:

«Ο εκλιπών ήταν μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του μπασκετικού ΑΡΗ. Έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα το 1954 και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία της πρώτης, μεταπολεμικά, μεγάλης ομάδας του ΑΡΗ, η οποία δημιούργησε το έδαφος για τη μετέπειτα ανέλιξή της στην κορυφή. Αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα από το 1954 έως το 1969 και τη σεζόν 1971-72.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».