Θρίλερ στον Ατλαντικό με το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – “Χαμηλός ο κίνδυνος” λέει ο ΠΟΥ

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι θάνατοι αποδίδονται σε πιθανή έξαρση ενός ιού, του χανταϊού. Ακόμη τρεις επιβάτες έχουν νοσήσει, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (04/05) ότι ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και τη μόλυνση άλλων τριών που νόσησαν σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δρ Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, ανέφερε ότι «ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή για να επιβληθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί».

«Αν και σπάνιο, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων τρωκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Ένα δάγκωμα, μια επαφή με αυτά τα τρωκτικά ή με τα περιττώματά τους ή η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού, που διαφοροποιούνται από τη γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Το τρίτο πρόσωπο που έχασε τη ζωή του σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού είχε γερμανική υπηκοότητα, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρίας Oceanwide Expeditions.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο χανταϊός έχει έως τώρα επιβεβαιωθεί μόνο στην περίπτωση ενός Βρετανού που λαμβάνει ιατρική βοήθεια στη Νότια Αφρική και το πλοίο, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, εξετάζει την περίπτωση να πλεύσει προς τη Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για αποβίβαση.

