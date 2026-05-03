Γ. Στουρνάρας για πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Ο κίνδυνος ύφεσης παραμένει πιθανός

Υπαρκτή και δικαιολογημένη είναι η ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεσης στην Ευρωζώνη”, τονίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Σε συνέντευξή του στον Φιλελεύθερο Κύπρου, ο κ. Στουρνάρας προειδοποιεί για τους αυξανόμενους κινδύνους που απειλούν την ευρωπαϊκή οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η ανησυχία δεν είναι μόνο υπαρκτή, αλλά και απόλυτα δικαιολογημένη.

“Υπαρκτή και δικαιολογημένη είναι η ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεσης στην Ευρωζώνη”, δηλώνει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τις πιέσεις στην επίμονη άνοδο του πληθωρισμού και στη συνεχιζόμενη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Όπως εξηγεί, “οι πληθωριστικές πιέσεις και η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής αυξάνουν τους κινδύνους επιβράδυνσης”, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και ένα πιο αισιόδοξο σενάριο. “Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ήπιας προσγείωσης”, προσθέτει ο κ. Στουρνάρας, δείχνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Παράλληλα, καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις, και ιδιαίτερα την Ελλάδα, να μην εφησυχάζουν. “Υπάρχει ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης και μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου η Ελλάδα να θωρακιστεί απέναντι σε ενδεχόμενες αναταράξεις”, τονίζει.

Με τις δηλώσεις του αυτές, ο κεντρικός τραπεζίτης καταγράφει μια ρεαλιστική εικόνα για το ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι “ο κίνδυνος ύφεσης δεν είναι ανύπαρκτος, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλες πολιτικές”.

