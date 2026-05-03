Κινητοποίηση στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές που χάθηκαν στον Παντοκράτορα

Συναγερμός στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές από την Ελλάδα που έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Παντοκράτορα.



Οι περιπατητές,όπως αναφέρει το protothema.gr, είχαν από την πρώτη στιγμή επικοινωνία με τους διασώστες. μέσως κινητοποιήθηκαν οχήματα της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ ΠΣ που έκανε χρήση drone.

Αφού εντοπίστηκαν και προσεγγίστηκαν, οι περιπατητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, λίγο μετά τις 17:30 σήμερα.

Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.