Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνισης της 15χρονης Κωνσταντίνας Χ. από την περιοχή της Νίκαιας.

Στις 03/05/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας η Κωνσταντίνα Χ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 04/05/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς πιθανά συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Κωνσταντίνα Χ. έχει ύψος 1,58 μ., είναι 45 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε λευκή τσάντα ώμου.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.

Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού

