Το Ιράκ έστειλε δεκάδες βυτιοφόρα γεμάτα πετρέλαιο στη Συρία, παρακάμπτοντας το Ορμούζ – Δείτε βίντεο με τις ουρές

Το Ιράκ πραγματοποίησε την πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου προς τη Συρία την Παρασκευή, μέσω του χερσαίου συνοριακού περάσματος Ράμπια-Αλ Γιαρουμπίγια, αποστέλλοντας αρχικά 70 βυτιοφόρα, σύμφωνα με την Αρχή Συνοριακών Περασμάτων και όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Σε ρεπορτάζ του ιρακινού πρακτορείου ειδήσεων επισημάνθηκε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βάση εγκεκριμένες κανονιστικές και ασφαλιστικές διαδικασίες, υπό την άμεση εποπτεία κυβερνητικών αρχών και με στόχο να προσπελαστεί το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ. Στόχος είναι να φτάσει το πετρέλαιο σε λιμάνι της Συρίας στη Μεσόγειο και από εκεί να διοχετευθεί στην Ευρώπη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, δείχνουν δεκάδες φορτηγά να έχουν δημιουργήσει τεράστια ουρά, περιμένοντας να διασχίσουν το πέρασμα και να μπουν στη Συρία.

Syria is receiving hundreds of Iraqi oil trucks hauling crude overland to its Baniyas port as an alternative energy corridor to Europe, creating a costly but crucial workaround while the Strait of Hormuz is largely blocked by the US-Israeli war on Iran. pic.twitter.com/UWB1n2z8v7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 2, 2026

Το πέρασμα επαναλειτούργησε στις 20 Απριλίου, ύστερα από 13 χρόνια διακοπής λόγω της κατάστασης ασφαλείας και των στρατιωτικών επιχειρήσεων που συνδέονταν με τον πόλεμο στη Συρία.

NEW OIL ROUTE UNLOCKED: IRAQ BYPASSES THE STRAIT OF HORMUZ

Iraqi oil tankers are now pouring into Syria through the newly reopened AlYarubiyah border crossing in Al-Hasakah.

After 13 years closed, the route is back with the first official convoy of 70 tankers rolling through… pic.twitter.com/dNGP51hky3 — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) May 2, 2026

Πρόκειται για το τέταρτο χερσαίο πέρασμα μεταξύ Συρίας και Ιράκ που επανέρχεται σε λειτουργία, μετά την επαναλειτουργία των διελεύσεων Αλ-Καΐμ-Αλ-Μπουκάμαλ και Αλ-Ουαλίντ-Αλ-Τανφ, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Syrian Petroleum Company εκτιμά ότι η ροή ιρακινού καυσίμου θα φτάσει περίπου τους 500.000 μετρικούς τόνους μηνιαίως.