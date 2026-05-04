Super League: Το τρελό σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας – Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα;

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League, κερδίζοντας με 3-1 τον Ολυμπιακό, με τον οποίο ισοβαθμούν πια στη 2η θέση, αλλά με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει οριστικά πια τη μεταξύ τους ισοβαθμία. Αυτό γιατί έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία στα τρία φετινά τους ματς στο πρωτάθλημα, ενώ υπενθυμίζεται πως υπολογίζονται όλα τα παιχνίδια των ομάδων, σε κανονική διάρκεια και πλέι οφ.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βρίσκονται πλέον μαζί στο -6 από την κορυφή, αφού η ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την απώλεια των Πειραιωτών στον απόλυτο βαθμό, παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα για 75 λεπτά στη Λεωφόρο, μένοντας στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό.

Προφανές ότι η Ένωση, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Πλην όμως αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί και στο χορτάρι. Γιατί στα… χαρτιά, υπάρχει κι ένα πολύ δύσκολο, αλλά σίγουρα υπαρκτό σενάριο για τριπλή ισοβαθμία ανάμεσα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Με ποιον τρόπο; Έχουμε και λέμε:

Την επόμενη, 4η αγωνιστική, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την ΑΕΚ στη Ν.Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Τότε η βαθμολογία θα είναι: ΑΕΚ 67, Ολυμπιακός 64, ΠΑΟΚ 61.

Την 5η αγωνιστική θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός να βγάλει δεύτερο σερί διπλό, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη. Εφόσον συμβεί αυτό, η βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής: ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 64, Ολυμπιακός 64.

Την 6η και τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να φύγει με το διπλό από τη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός να νικήσει την ΑΕΚ μέσα στην “Allwyn Arena”. Σε αυτή την περίπτωση, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα ισοβαθμήσουν στους 67 βαθμούς.

Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση; Ο ΠΑΟΚ θα στεφθεί πρωταθλητής, καθώς στα μεταξύ των τριών παιχνίδια θα έχει μαζέψει συνολικά 14 βαθμούς τη φετινή σεζόν, ενώ τη 2η θέση θα πάρει ο Ολυμπιακός που θα μετράει 11 βαθμούς και την 3η η ΑΕΚ των 8 βαθμών.

