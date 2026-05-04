Βελόπουλος: Το επιτελικό κράτος αποδεικνύεται μαφιόζικο

«Το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη αποδεικνύεται μαφιόζικο και συμμορίας», υποστηρίζει σε σημερινή του δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Επικαλείται την εθνική ασφάλεια για να ζητήσει 151 ψήφους και να μπλοκάρει την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ενώ την ίδια στιγμή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που τόσο βολικά επικαλείται η κυβέρνηση, έχει αρχειοθετήσει την υπόθεση, με την επιχειρηματολογία ότι δεν παραβιάστηκε η νομοθεσία περί κρατικού απορρήτου. Ερωτήσεις: Αν υπάρχει εθνική ασφάλεια, γιατί αρχειοθετήθηκε η υπόθεση; Ξέρει μήπως η Ένωση Εισαγγελέων τους εθνικούς λόγους παρακολούθησης του οικονομικού εισαγγελέα; Παρά ταύτα αποδεικνύεται ένα πράγμα: Και μαφιόζοι και τραμπούκοι και κυρίως συμμορία».