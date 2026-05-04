Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη για την αντιπυρική περίοδο – “Ισχυρή συμμαχία όλων των φορέων”

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο 2026 βρίσκεται ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ενισχύοντας τον συντονισμό και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου, στο Δημαρχείο Πανοράματος, συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του οργάνου Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Δασαρχείου, της ΔΕΥΑΧ, του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου, αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, Εθελοντικών ομάδων κλπ..

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος επισήμανε ότι η συνεργασία είναι αυτή που φέρνει αποτέλεσμα στην πράξη. Παράλληλα, έθεσε ως βασικό ζητούμενο το πώς ο Δήμος μπορεί να συνδράμει ακόμη πιο ουσιαστικά το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων, ενώ ευχαρίστησε θερμά όλους τους φορείς και ιδιαίτερα τους εθελοντές για τη διαρκή τους παρουσία και προσφορά, Τέλος, αναφέρθηκε και στο drone επιτήρησης του Δήμου, τον «άγρυπνο φρουρό», το οποίο από την 1η Μαΐου κάθε έτους λειτουργεί σε 24ωρη βάση και τίθεται στη διάθεση της Πυροσβεστικής και κάθε αρμόδιου φορέα για την ενίσχυση της επιτήρησης και της έγκαιρης παρέμβασης.

Στη συνέχεια, η υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Μυρτώ Κωνσταντινίδου, ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, με έμφαση στον καθαρισμό των οικοπέδων, την απομάκρυνση καύσιμης ύλης και την αποκομιδή των υπολειμμάτων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας των υπηρεσιών και τη συμβολή των εθελοντικών ομάδων.

Οι Διοικητές του 3ου και του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού, ενημέρωσαν ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχος του οδικού δικτύου, διαπιστώνοντας την καλή του κατάσταση, ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα και τα μέσα βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή από την 1η Μαΐου. Τόνισαν επίσης την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων και τη σημασία της άμεσης πρόσβασης σε κάθε σημείο.

Από την πλευρά του Δασαρχείου, η Δασάρχης Φιλοθέη Μελά ανέφερε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες πρόληψης, όπως συντηρήσεις περιφραγμάτων, δημιουργία νέων αντιπυρικών ζωνών, αραιώσεις βλάστησης και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε εισόδους και διασταυρώσεις δασικών περιοχών.

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΧ Σαράντος Δαφέρμος υπογράμμισε τη στενή και συνεχή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο έργο του Δήμου για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, με το έργο στο Ασβεστοχώρι να ολοκληρώνεται εντός των επόμενων 15 ημερών. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προγραμματισμένη αντικατάσταση του δικτύου στο Φίλυρο, όπου οι πυροσβεστικοί κρουνοί θα αυξηθούν από 5 σε 65, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή δυνατότητα πυρόσβεσης.

Στη δική του τοποθέτηση, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας- Πολιτικής Άμυνας και Κλιματικής αλλαγής Δημήτρης Μαρκούδης ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση του συνόλου των οχημάτων του Δήμου, ευχαριστώντας παράλληλα τους εθελοντές για τη συνεχή τους προσφορά. Αναφέρθηκε επίσης στην πολύτιμη συνεργασία που έχει χτίσει με τις Υπηρεσίες του Flyover προκειμένου να συνδράμουν από κοινού σε μία έκτακτη περίσταση, ενώ έδωσε έμφαση στις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής χρονιάς λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, που ενισχύουν τη βλάστηση. Τέλος υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης μέτρων ασφαλείας, όπως η διακοπή λειτουργίας μονάδων ανακύκλωσης σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.

«Αν δεν υπάρχει συνεργασία, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο Δήμος μόνος του, δεν μπορεί. Η Πυροσβεστική μόνη της δεν μπορεί. Όταν όμως λειτουργούμε μαζί Δήμος, υπηρεσίες, φορείς και εθελοντές, τότε μπορούμε να έχουμε πραγματική ετοιμότητα. Εμείς από την πλευρά μας φροντίζουμε να έχουμε και τα μέσα. Το drone του Δήμου λειτουργεί πλέον 24 ώρες το 24ωρο και είναι στη διάθεση της Πυροσβεστικής για να υπάρχει άμεση εικόνα και συνδρομή όπου χρειαστεί. Από εκεί και πέρα, μεγάλο μέρος της ευθύνης είναι και στους δημότες. Ο καθαρισμός των οικοπέδων και η τήρηση των κανόνων δεν είναι τυπική υποχρέωση, είναι θέμα ασφάλειας για όλους», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Υποχρεώσεις Δημοτών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις υποχρεώσεις των πολιτών για την τρέχουσα περίοδο.

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων οφείλουν:

Α. Να προχωρήσουν σε καθαρισμό των οικοπέδων τους από 1η Απριλίου έως και 15 Ιουνίου 2026, καθώς και στη συντήρησή τους έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31 Οκτωβρίου), προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε επαφή με κτίσματα

Απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης από το έδαφος (ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά)

Αποκλάδωση και αύξηση ύψους κόμης δέντρων

Αραίωση θαμνώδους βλάστησης

Απομάκρυνση εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλικών και απορριμμάτων

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων

Β. Να υποβάλουν έως την 15η Ιουνίου υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας (https://akatharista.apps.gov.gr/) με χρήση κωδικών taxisnet.

Σε περίπτωση αδυναμίας, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Γ. Μετά την 15η Ιουνίου ξεκινούν έλεγχοι από την Πυροσβεστική και τον Δήμο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται πρόστιμα 500€ για μη καθαρισμό, 100€ για μη δήλωση, ενώ ψευδής δήλωση τιμωρείται με χρηματική ποινή έως 5.000€ και ποινικές κυρώσεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης στους υπόχρεους.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.