Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα γίνει δεκτό το αίτημα για Προανακριτική, δεν υπάρχουν στοιχεία για Λιβανό και Αραμπατζή

Με σαφές «όχι» απαντά η κυβέρνηση στο αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα το πρωί, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα κάνει δεκτό το αίτημα, υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις» που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση.

Ερωτηθείς για το αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα είναι αρνητική.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι, από την αξιολόγηση των δεδομένων που έκανε η κυβερνητική πλειοψηφία, «δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις» που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση. Όπως είπε, με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, η αξιολόγηση των στοιχείων γίνεται από τη Βουλή.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να «χτίσουν ατζέντα» πάνω σε μια υπόθεση χωρίς πραγματικά δεδομένα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια να μετατραπεί η πολιτική ζωή του τόπου σε «ένα απέραντο δικαστήριο».

«Αν διαβάσετε τις προτάσεις των κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην αντιπυρική περίοδο, τονίζοντας ότι τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Υπενθύμισε ακόμη ότι νωρίτερα πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με έμφαση στην πρόληψη, την άμεση επέμβαση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες έχουν φέτος ενισχυθεί με προσωπικό, ενώ στην αντιπυρική περίοδο θα επιχειρούν 51 εναέρια μέσα και 100 drones για την επιτήρηση κρίσιμων περιοχών.