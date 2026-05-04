Διάλεξη για την ύστερη οθωμανική περίοδο στην Καλαμαριά – Συνεχίζεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου

Με επίκεντρο την ιστορική διαδρομή της Καλαμαριάς και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται ο κύκλος διαλέξεων του εαρινού εξαμήνου του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Καλαμαριάς.

Η τρίτη κατά σειρά συνάντηση, με τίτλο «Η Καλαμαριά κατά την Ύστερη Οθωμανική Περίοδο – Η Θεσσαλονίκη εκτός των τειχών», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρης Παπασταματίου.

Η διάλεξη εντάσσεται στο γενικό θεματικό πλαίσιο «Καλαμαριά: Μια μακραίωνη παρουσία – Από τη νεολιθική εποχή στην προοπτική για το αύριο» και εστιάζει σε μία κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της πόλης: τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η Θεσσαλονίκη βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία, αλλά ταυτόχρονα εισερχόταν σε τροχιά εκσυγχρονισμού.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα αναλυθούν οι μεταρρυθμίσεις της εποχής και ο τρόπος με τον οποίο επηρέασαν την ανάπτυξη της πόλης, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση εκτός των τειχών. Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει στη συνοικία των Εξοχών, η οποία αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας αστικής ανάπτυξης, τόσο ως προς την πολεοδομική της οργάνωση όσο και ως προς τη σύνθεση των κατοίκων και τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν.

Μέσα από την ιστορική αυτή προσέγγιση, η διάλεξη φιλοδοξεί να αναδείξει τις διαδικασίες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη αστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, προσφέροντας στο κοινό μια βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης της περιοχής.

Ο κύκλος των διαλέξεων θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου αναμένεται να συνοψιστούν τα βασικά συμπεράσματα και να ανοίξει διάλογος για το μέλλον της πόλης.