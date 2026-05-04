​YFSF: Η μεγάλη νικήτρια του νέου επεισοδίου και οι επόμενες “μεταμορφώσεις”

Για μια ακόμα φορά, τρίτη συνεχόμενη, ήρθε το YFSF με οικοδεσπότη τον Σάκη Ρουβά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ της Κυριακής, μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Οι δέκα διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν αναπάντεχες μεταμορφώσεις με μοναδικό στόχο, βεβαίως, να “κερδίσουν” τόσο τα μέλη της κριτικής επιτροπής όσο και τους θεατές που έδιναν το παρών στο πλατό.

Από τον Ryan Gosling και την Madonna μέχρι την Άντζελα Δημητρίου και τον Θέμη Αδαμαντίδη, όλοι “παρέλασαν” από τη σκηνή του σόου μεταμφιέσεων εκπλήσσοντας άπαντες με την προσπάθεια τους.

Στο τελευταίο μέρος του νέου επεισοδίου, ωστόσο, ως είθισται πια στο YFSF του ΑΝΤ1, ο Σάκης Ρουβάς έμελλε να ανακοινώσει αρχικά την βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, έπειτα αυτή των ίδιων των διαγωνιζομένων και τέλος των θεατών.

Για την ιστορία του YFSF, ο​ Biased Beast κατόρθωσε να βρεθεί στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των κριτών γι’ αυτό το επεισόδιο.

Έπειτα από τον συμψηφισμό όλων των βαθμών, όμως, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρέθηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά που παρουσιάστηκε σαν Νατάσα Θεοδωρίδου στη σκηνή του σόου του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά τον… λόγο πήρε το περίφημο buzzer και αυτές θα είναι οι επόμενες μεταμορφώσεις που θα παρακολουθήσουμε στο YFSF την άλλη Κυριακή. Μεταμορφώσεις με άρωμα Eurovision!

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Αγάθωνας

Μέμος Μπεγνής – Γιώργος Αλκαίος

Biased Beast – Kaarija

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Ακύλας

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Tommy Cash

Αφροδίτη Χατζημηνά – Κλαυδία

Μαριάντα Πιερίδη – JJ

Μαριλού Κατσαφάδου – Baby Lasagna

Ίντρα Κέιν – Αλέξια

Δωροθέα Μερκούρη – Καίτη Γαρμπή