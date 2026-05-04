Θεσσαλονίκη: Από σήμερα και για τρεις ημέρες το 2ο Φεστιβάλ “ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Μαΐου 2026, στην Α’ Προβλήτα (Αποθήκη Δ’) του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετά την επιτυχημένη περσινή πρώτη διοργάνωση, το Φεστιβάλ επιστρέφει ως μια ανοιχτή γιορτή εθελοντισμού, αλληλεγγύης και ενεργής κοινωνικής συμμετοχής, φιλοδοξώντας να αναδείξει τον ρόλο του πολίτη στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, ενημερωτικά περίπτερα, παρουσιάσεις και δραστηριότητες για παιδιά, με έμφαση σε θεματικές όπως η υγεία, η πρόληψη, το περιβάλλον, η βιωσιμότητα και η συμπερίληψη.

Έναρξη με επίκεντρο τον πολιτισμό και την κοινωνία

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα είναι αφιερωμένη στη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης. Στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης (έναρξη προβολών 7 μ.μ.) και σε συνεργασία με το Drama International Short Film Festival, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινιών μικρού μήκους με κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο.

Στο πρόγραμμα των προβολών περιλαμβάνονται οι ταινίες:



• «Τζαφάρ» (3’) της Νάνσυ Σπετσιώτη, μια λιτή αλλά ιδιαίτερα δυνατή ταινία μυθοπλασίας όπου η σκηνοθέτρια, με κινηματογραφική οικονομία και ευαισθησία, δημιουργεί ένα ισχυρό σχόλιο πάνω στη στάση της κοινωνίας απέναντι στο «διαφορετικό».



• «Φθινοπωρινά Χριστούγεννα» (20’) του Κώστα Μπακούρη, μια συγκινητική ταινία μυθοπλασίας που αναδεικνύει με τρυφερότητα τη δύναμη της οικογενειακής αγάπης, της παιδικής αθωότητας και της ελπίδας, ενώ παράλληλα φωτίζει την ψυχολογική διάσταση της ασθένειας και τη σημασία της ανθρώπινης στήριξης σε δύσκολες στιγμές.

Οι ταινίες προσεγγίζουν με ευαισθησία σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως μέσο προβληματισμού και διαλόγου.

Μετά τις προβολές θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση (panel) με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον χώρο του πολιτισμού και του εθελοντισμού, με θέμα το κοινωνικό αποτύπωμα της τέχνης και τη συμβολή του πολιτισμού στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Θεματικές ημέρες Φεστιβάλ

• Δευτέρα 4 Μαΐου: Εγκαίνια & Πολιτισμός – Η τέχνη ως μέσο κοινωνικής αφύπνισης

• Τρίτη 5 Μαΐου: Υγεία & Πρόληψη – Εκπαίδευση και πρακτικές δεξιότητες για όλους

• Τετάρτη 6 Μαΐου: Περιβάλλον – Βιώσιμη ανάπτυξη και καθημερινές πρακτικές

Δράσεις και συμμετοχή

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Βιωματικά εργαστήρια πρώτων βοηθειών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

• Ενημερωτικά περίπτερα των τομέων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

• Επιδείξεις πρώτων βοηθειών για πολίτες και κατοικίδια

• Δράσεις για παιδιά με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας

Το Φεστιβάλ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να γίνουν μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη, υπευθυνότητα και συμμετοχή.