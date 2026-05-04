Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης σε δύο κόμβους στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης (καλωδιακές εργασίες) στους κόμβους Αμφιπόλεως- Πυλαίας και Αμφιπόλεως- Επιδαύρου θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες 09:00 – 11:00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες των κόμβων θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας και η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.