Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Συνολικά έξι άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 01-05-2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (04-05-2026) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν συνολικά έξι (6) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, κατά περίπτωση, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.