Ρόδος: 42χρονος μαχαιρώθηκε από γνωστή της μέσα στο σπίτι που δούλευε ως οικιακή βοηθός – Πώς σώθηκε

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε σε οικία στη Ρόδο, όπου μία 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχθηκε από γνωστή της, καταφέρνοντας ωστόσο να ειδοποιήσει τις Αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στην κατοικία όπου η παθούσα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η δράστιδα, αλλοδαπή γυναίκα αλβανικής υπηκοότητας, επισκέφθηκε το σπίτι χωρίς να προκαλέσει υποψίες και στη συνέχεια την οδήγησε στην κουζίνα, όπου της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι.

Η 42χρονη δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά. Μετά την επίθεση, η δράστιδα φέρεται να την κλείδωσε σε δωμάτιο, αφήνοντάς την τραυματισμένη και χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Παρά την κατάστασή της, η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ μέσω τηλεφώνου, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις Αρχές, η δράστιδα πριν αποχωρήσει φέρεται να έκοψε τα καλώδια του συστήματος καμερών της οικίας, επιχειρώντας να αποτρέψει την καταγραφή της επίθεσης. Λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου συνελήφθη.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Παράλληλα, εξετάζεται το ιστορικό της κατηγορούμενης, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και τη σχέση που συνέδεε τις δύο γυναίκες, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: dimokratiki