Ρούτε μετά την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία: “Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα”

Οι ευρωπαϊκές χώρες «έλαβαν το μήνυμα» από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε μερικές χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν αρκετά για να υποστηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο στο Ιράν. Σε μια περαιτέρω ένδειξη της δυσαρέσκειάς του με ευρωπαίους συμμάχους, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία.

«Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, όμως οι Ευρωπαίοι άκουσαν», είπε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στην Αρμενία.

«Εξασφαλίζουν τώρα ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται», δήλωσε.

Η Ισπανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχει δηλώσει πως στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορουν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν. Όμως ο Ρούτε δήλωσε πως άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ανταποκρίνονται σε αιτήματα για τη χρήση βάσεων και άλλη επιμελητειακή υποστήριξη.

Ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι «όλο και περισσότερες» ευρωπαϊκές χώρες προεγκαθιστούν στοιχεία, όπως ναρκαλιευτικά πλοία, κοντά στον Κόλπο ώστε να είναι έτοιμα για μια «επόμενη φάση».

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει πως είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε μια αποστολή για την εξασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών του Ορμούζ μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

