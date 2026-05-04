Ερώτηση της Ράνιας Θρασκιά στη Βουλή για τις καθυστερήσεις στο έργο οδικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, αναδεικνύοντας τις χρόνιες καθυστερήσεις και τη διοικητική ανεπάρκεια που χαρακτηρίζουν το κρίσιμο έργο της οδικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.

Όπως επισημαίνεται από την ίδια, παρά τη σημασία του έργου για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, η υφιστάμενη στασιμότητα εκθέτει τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ενώ το 2023, η ηγεσία του Υπουργείου, στο πλαίσιο επίσκεψης της στο εργοτάξιο, διαβεβαίωνε για ολοκλήρωση του έργου εντός του 2024, η διάλυση της σύμβασης το 2025 μαρτυρά πλήρη αναντιστοιχία λόγων και έργων.

Η κα Θρασκιά υπογραμμίζει το «διοικητικό κενό» που προέκυψε από την εξαίρεση του έργου από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, αφήνοντας την υποδομή χωρίς σαφή φορέα υλοποίησης. “Παράλληλα, η αδράνεια της διοίκησης στη διευθέτηση των απαλλοτριώσεων και την απόδοση εργοταξιακών χώρων, οδήγησε στην επίσημη αναγνώριση υπερημερίας του Δημοσίου, με αποτέλεσμα την έγκριση αποζημιώσεων ύψους 350.700 ευρώ (προ ΦΠΑ) προς την ανάδοχο εταιρεία, ένα ποσό που επιβαρύνει άδικα τον φορολογούμενο πολίτη”, τονίζει.

Κατόπιν τούτων, η βουλευτής ερωτά τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών για το ακριβές χρονοδιάγραμμα επαναπροκήρυξης του έργου, το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί λόγω υπαιτιότητας του Δημοσίου, καθώς και για τον φορέα που θα εγγυηθεί τη νέα δημοπράτηση αλλά και αν το Υπουργείο θα αναλάβει πρωτοβουλίες διοικητικής και επιχειρησιακής αναβάθμισης της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως φορέας υλοποίησης κρίσιμων έργων υποδομής. Τέλος, ζητά να ενημερωθεί αν έχει αποτιμηθεί ο κίνδυνος περαιτέρω αξιώσεων σε βάρος του Δημοσίου λόγω της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων για την αναβάθμιση του λιμένα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Χρονίζουσες καθυστερήσεις, διοικητικά αδιέξοδα και επιζήμια για το Δημόσιο διαχείριση του έργου οδικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό».

Η οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό αποτελεί έργο εθνικής εμβέλειας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανταγωνιστικότητα της χώρας και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας. Παρά τον στρατηγικό του χαρακτήρα, το έργο έχει περιέλθει σε τροχιά απαξίωσης, ακυρώνοντας τον σχεδιασμό για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία στην τοπική κοινωνία και στους παραγωγικούς φορείς και εγείροντας σοβαρά ζητήματα διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

Η υφιστάμενη στασιμότητα εκθέτει ανεπανόρθωτα τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Είναι αξιοσημείωτο πως ήδη από τον Μάιο του 2023, η ηγεσία του Υπουργείου, στο πλαίσιο επίσκεψης στο εργοτάξιο και πλαισιωμένη από τη διοίκηση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, διαβεβαίωνε ρητά και δημόσια για την ταχεία πρόοδο και την οριστική ολοκλήρωση του έργου εντός του 2024. Παρά τις επίσημες αυτές δεσμεύσεις, η σημερινή εικόνα της πλήρους αποδόμησης και της διάλυσης της σύμβασης το 2025 μαρτυρά μια πλήρη αναντιστοιχία μεταξύ κυβερνητικών υποσχέσεων και διοικητικής πραγματικότητας, αφήνοντας το έργο σε καθεστώς απόλυτης αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στη “Νέα Εγνατία Οδό” δεν συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη οδική σύνδεση, με αποτέλεσμα την απουσία σαφούς φορέα υλοποίησης. Η εξέλιξη αυτή καθιστά πρακτικά αδύνατο οποιονδήποτε σοβαρό προγραμματισμό.

Το διοικητικό αυτό κενό, με ευθύνη του Υπουργείου και της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, συνοδεύεται από βαριά οικονομική ζημία για το Δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργείου, αναγνωρίστηκε επίσημα η υπερημερία του κυρίου του έργου, οδηγώντας στην έγκριση αποζημιώσεων ύψους 350.700 ευρώ (προ ΦΠΑ) προς την ανάδοχο εταιρεία. Το ποσό αυτό αποτελεί το άμεσο τίμημα της αποτυχίας της διοίκησης να διευθετήσει έγκαιρα τις απαλλοτριώσεις και να αποδώσει εργοταξιακούς χώρους, μετακυλίοντας το κόστος της κρατικής αδράνειας στους φορολογούμενους πολίτες.

Σημειώνεται ότι η αρχική σύμβαση, που υπογράφηκε το 2021 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 30 μήνες, οδηγήθηκε τελικά σε διάλυση το 2025 λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας. Η έλλειψη σύγχρονης οδικής πρόσβασης δεν αυξάνει απλώς

το μεταφορικό κόστος, αλλά ακυρώνει στην πράξη τις επενδύσεις εντός του λιμένα. Ως εκ τούτου, υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της Θεσσαλονίκης, με τη διοίκηση του ΟΛΘ και τους παραγωγικούς φορείς της πόλης να επισημαίνουν ότι η παρούσα στασιμότητα οδηγεί σε ακύρωση της επιχειρησιακής δυναμικής του 6ου προβλήτα.

Επειδή η οδική σύνδεση του ΟΛΘ με την ΠΑΘΕ αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο υποδομής που «λιμνάζει» εδώ και χρόνια, παρά τις επανειλημμένες και ανεκπλήρωτες κυβερνητικές υποσχέσεις,

Επειδή η παταγώδης αδυναμία του Υπουργείου και της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαλλοτριώσεις και να αποδώσουν εργοταξιακούς χώρους οδηγεί σε διαλύσεις συμβάσεων και στην καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων για έργα που δεν εκτελούνται,

Επειδή η εξαίρεση του έργου από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στερεί από την υποδομή τον αναγκαίο φορέα υλοποίησης, υπονομεύοντας τον επενδυτικό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: