Στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη ο Δ. Κουτσούμπας – Θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ

Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936, την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 μ.μ., στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη, στο σταθμό Μετρό Βενιζέλου.

Οι οργανώσεις του ΚΚΕ καλούν σε συμμετοχή στις ακόλουθες προσυγκεντρώσεις στις 6:30 μ.μ.:

  • Μητροπόλεως και Αριστοτέλους, οι κλαδικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της Δυτικής Θεσσαλονίκης
  • Γούναρη και Τσιμισκή, οι οργανώσεις Δήμου και Ανατολικής Θεσσαλονίκης και οι οργανώσεις της ΚΝΕ.
  • Στο άγαλμα Βενιζέλου οι οργανώσεις των νομών.

Δημήτρης Κουτσούμπας Θεσσαλονίκη

