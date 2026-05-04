Ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να μιλήσει για τα γεγονότα του 2015 στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ

Μετά τον Αλέξη Τσίπρα και ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τα γεγονότα του 2015.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργός Οικονομικών της πρώτης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, με επιστολή του αρνήθηκε να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που βασίζεται ουσιαστικά στο βιβλίο των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, «Η Τελευταία Μπλόφα».

Πρόκειται για ένα ταξίδι στο χρόνο και σε όσα συνέβησαν 11 χρόνια πριν σε Αθήνα, Βρυξέλλες, Βερολίνο και Ουάσιγκτον και τάραξαν την ελληνική κοινωνία.

Ο κ. Βαρουφάκης αφού εξαπολύει βολές κατά του τηλεοπτικού σταθμού αναφέροντας πως είναι «ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη», στη συνέχεια σχολιάζοντας το βιβλίο υποστηρίζει πως έχει γίνει παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση ιστορικών γεγονότων.

Μάλιστα για το ντοκιμαντέρ αναφέρει πως θα είναι παράδειγμα προς αποφυγήν.

Η επιστολή Βαρουφάκη με την άρνησή του να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ:

“Αγαπητή κα Βαρβιτσιώτη,

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.

Το βιβλίο σας, που συνυπογράφετε με τη Βικτώρια Δενδρινού, αποτελεί ήδη την καθοριστική μαρτυρία (εκ μέρους) των βασικών παραγόντων της τρόικας, των οποίων η βάναυση και ανίκανη αντιμετώπιση της Ελλάδας καταδίκασε, έμμεσα αλλά σίγουρα, την Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης. Υπό αυτή την έννοια, το θεωρώ σημαντική συμβολή.

Συνεργαζόμενες με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη), η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πεπεισμένος ότι το ντοκιμαντέρ σας δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν αν δεν εμφανιστώ σε αυτό, αισθάνομαι ελεύθερος να απορρίψω την ευγενική σας πρόσκληση.

Ειλικρινά

Γιάνης Βαρουφάκης

7/8/2025″.