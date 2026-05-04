Νοτοπούλου: Πλήρης αποτυχία της “στεγαστικής πολιτικής” της κυβέρνησης Μητσοτάκη – Κλείνουν αιφνιδιαστικά το Σπίτι μου 2

Δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει με δήλωσή της η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, με αφορμή την πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος “Σπίτι μου 2”.

Στη δήλωσή της η κα Νοτοπούλου κατηγορεί την κυβέρνηση πως με την πολιτική της έχει φέρει την ελληνική κοινωνία αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση. Παράλληλα αφήνει αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν τα προγράμματα του “Σπίτι μου 1 & 2” τονίζοντας πως “το σύνολο της πολιτικής της επταετούς διακυβέρνησης της ΝΔ ήταν καταστροφικό. Πήραν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διοχέτευσαν στις τράπεζες για να επιδοτήσουν τα επιτόκια και να λάβουν δάνειο ελάχιστοι από τους ενδιαφερόμενους. Με την “πολιτική” αυτή ανέβηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο την κατάσταση στη στεγαστική αγορά”.

“Η στέγη δεν είναι εμπόρευμα. Η στέγη είναι δικαίωμα. Κάθε άνθρωπος δικαιούται ένα σπίτι”. επισημαίνει η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δήλωση της Κατερίνας Νοτοπούλου

Με την αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη να έχει αρχίσει, ολοκληρώνεται η καταστροφική της πολιτική στο ζήτημα της στέγης, που έχει φέρει την κοινωνία αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 κλείνει πρόωρα – σχεδόν τρεις μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία, που ήταν η 31η Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μαθαίνουν ξαφνικά ότι πρέπει να έχουν υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις με τις τράπεζες μέχρι τις 2 Ιουνίου. Χιλιάδες πολίτες αιφνιδιάζονται από την ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μένουν εκτεθειμένοι, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία δανειοδότησης για την αγορά σπιτιού.

Τι θα γίνει με τους δικαιούχους που έχουν καταβάλει προκαταβολές, έχουν υπογράψει προσύμφωνα και έχουν ξεκινήσει τη συγκέντρωση δικαιολογητικών, και τώρα μαθαίνουν ξαφνικά ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες τραπεζικές διαδικασίες;

Η κυβέρνηση της ΝΔ κλείνει πρόωρα ένα πρόγραμμα που όχι μόνο έχει καλύψει ελάχιστο αριθμό ενδιαφερόμενων, αλλά στο οποίο δεν έχουν καταφέρει ούτε να απορροφηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός, που φτάνει το 84,1%.

Είναι το πρόγραμμα που είχε παρουσιαστεί ως κεντρική στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης για τους νέους και τις οικογένειες. Ονόμασαν “πολιτική” την επιδότηση δανεισμού για την αγορά παλαιών ακινήτων, κάνοντας τους πολίτες δανειολήπτες. Αυτό που προκάλεσαν είναι αύξηση των τιμών των ακινήτων, ενώ δεν κατάφεραν να φτάσουν ούτε στον δικό τους στόχο, που ήταν 20.000 πολίτες να αγοράσουν σπίτι.

Η υπουργική ανακοίνωση αναφέρει ότι η επίσπευση γίνεται εξαιτίας της ανάγκης “να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καταστούν δυνατές η έγκριση της αναθεώρησής του και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων”.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η επίσπευση αποφασίστηκε ενόψει της αναθεώρησης στις 4 Μαΐου, με ορατό τον κίνδυνο η χώρα να επιβαρυνθεί με «πέναλτι» ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για δεσμεύσεις που δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει με βάση τα ορόσημα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2 ήταν 165.491.

Ο συνολικός αριθμός εκταμιεύσεων δανείων ήταν λίγο παραπάνω από 13 χιλιάδες.

Το ποσοστό απόρριψης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεπερνά το 91%.

Στο Σπίτι μου 1, έγιναν 40 χιλιάδες αιτήσεις. Οι τράπεζες έδωσαν 7.243 δάνεια -δηλαδή 40 χιλιάδες άνθρωποι είδαν την αίτησή τους για στέγη να απορρίπτεται.

Με το 80% των αιτήσεων να έχουν απορριφθεί, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 πολλαπλασιάστηκαν και έφτασαν τις 165 χιλιάδες. Η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει ως επιτυχία της αυτόν τον μεγάλο αριθμό, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ακριβώς το αντίθετο: η αποτυχία του πρώτου προγράμματός της.

Αντίστοιχη αποτυχία είναι και το Σπίτι μου 2, καθώς απορρίφθηκε και πάλι πάνω από το 90% των αιτήσεων. Περισσότεροι από 150 χιλιάδες ενδιαφερόμενοι έμειναν εκτός.

Το σύνολο της πολιτικής της επταετούς διακυβέρνησης της ΝΔ ήταν καταστροφικό. Πήραν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διοχέτευσαν στις τράπεζες για να επιδοτήσουν τα επιτόκια και να λάβουν δάνειο ελάχιστοι από τους ενδιαφερόμενους. Με την “πολιτική” αυτή ανέβηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο την κατάσταση στη στεγαστική αγορά.

Στην Ελλάδα το 2015 το ποσοστό του πληθυσμού που κατοικούσε σε ιδιόκτητο ακίνητο ήταν 75,1%. Το 2019 αυξήθηκε σε 75,4%. Το 2024 έχει μειωθεί σε 69,7%. Συνεπώς, την τελευταία πενταετία ο πληθυσμός που ιδιοκατοικεί έχει μειωθεί κατά 5,7%. Στην τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ ο πληθυσμός των νοικοκυριών ήταν 4.332.447 με αριθμό μελών 10.270.093. Άρα, 246.947 νοικοκυριά -δηλαδή 585.394 άνθρωποι- δεν κατοικούν πλέον στο δικό τους σπίτι.

Κοινωνική πολιτική για τη στέγη σημαίνει:

-Πάγωμα ενοικίων

-Κοινωνική κατοικία με διάθεση τουλάχιστον 10 χιλιάδων σπιτιών τον χρόνο

-Δανειοδότηση για αγορά σπιτιού μέσω της ΔΥΠΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Όσο και να επιχειρούν για το αντίθετο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσουμε να λέμε:

Η στέγη δεν είναι εμπόρευμα. Η στέγη είναι δικαίωμα.

Κάθε άνθρωπος δικαιούται ένα σπίτι.