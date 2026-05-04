Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» επαναστατεί στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη σε πολίτες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί τον Απρίλιο, θα ανοίξει τις πύλες για τις αιτήσεις και θα καθορίσει τα απαραίτητα κριτήρια καθώς και τις λεπτομέρειες των επιδοτήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει είτε στα τέλη Απριλίου είτε στις αρχές Μαΐου, ανάλογα με την έκδοση της ΚΥΑ. Εάν σχεδιάζετε να συμμετάσχετε, είναι σημαντικό να είστε έτοιμοι μόλις η πλατφόρμα ανοίξει, καθώς από την 1η Μαΐου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος. Οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα vouchers από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και τις ατομικές συνθήκες.

Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει δύο κρίσιμες περιόδους:

1. Υψηλή Περίοδος: Από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή η περίοδος περιλαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές, ιδανική για εξορμήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά.

2. Χαμηλή Περίοδος: Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Περιλαμβάνει φθινοπωρινές και χειμερινές αποδράσεις, όπως οι γιορτές της 28ης Οκτωβρίου και τα Χριστούγεννα.

Επιδοτήσεις και Δικαιούχοι

Η επιδότηση μπορεί να διαφέρει σημαντικά βάση ορισμένων παραμέτρων. Ακολουθούν οι κατηγορίες επιδότησης:

– 200 ευρώ: Για πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 26.000 ευρώ, με προσαυξήσεις ανά παιδί.

– 300 ευρώ: Αφορά τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και συνταξιούχους.

– 400 ευρώ: Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

– 600 ευρώ: Αφορά δικαιούχους ΑμΕΑ (67% και άνω) που έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα ή περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας (80% και άνω).

Χρήση της Ψηφιακής Κάρτας

Ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η ευέλικτη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Οι δικαιούχοι δεν θα περιορίζονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή camping, σε όλη την Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διαθέτει τερματικό POS και τον κατάλληλο ΚΑΔ.

Επιπλέον, η διαδικασία εξαργύρωσης είναι απλή και εποικοδομητική. Οι δικαιούχοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν μέσω smartphone, διαδικτυακών κρατήσεων ή ακόμη και χειροκίνητα σε τερματικά POS.