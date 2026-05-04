MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Παραβίαση της εκεχειρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ «θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αζιζί απέρριψε τα όσα χαρακτήρισε ως «σενάρια επίρριψης ευθυνών» από πλευράς ΗΠΑ, τονίζοντας ότι τα Στενά και ο Περσικός Κόλπος «δεν μπορούν να διαχειρίζονται μέσω των αυταπατών που εκφράζονται σε αναρτήσεις του Τραμπ» και ότι «δεν αποτελούν χώρο για ρητορικές αντιπαραθέσεις».

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κοινωνικός Τουρισμός: Aπό σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ – Πώς γίνεται η διαδικασία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σέρρες: Η ανακοίνωση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

ΕΘΝΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ελληνογαλλική συμμαχία: Στο επίκεντρο οι βιομηχανικές συνεργασίες στον τομέα της άμυνας

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Έκκληση για προστασία των δημοσιογράφων από Ελλάδα, Γαλλία και Λιθουανία εν μέσω αυξανόμενων απειλών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ο Ζίβκοβιτς καλεί τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάνε στη Θύρα 4 για να δεχθούν το χειροκρότημα