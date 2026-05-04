Ιράν: Παραβίαση της εκεχειρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ
Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ «θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αζιζί απέρριψε τα όσα χαρακτήρισε ως «σενάρια επίρριψης ευθυνών» από πλευράς ΗΠΑ, τονίζοντας ότι τα Στενά και ο Περσικός Κόλπος «δεν μπορούν να διαχειρίζονται μέσω των αυταπατών που εκφράζονται σε αναρτήσεις του Τραμπ» και ότι «δεν αποτελούν χώρο για ρητορικές αντιπαραθέσεις».
⚠ WARNING
Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire.
The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional posts!
No one would believe Blame Game scenarios!— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026