Ιράν: Παραβίαση της εκεχειρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ «θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αζιζί απέρριψε τα όσα χαρακτήρισε ως «σενάρια επίρριψης ευθυνών» από πλευράς ΗΠΑ, τονίζοντας ότι τα Στενά και ο Περσικός Κόλπος «δεν μπορούν να διαχειρίζονται μέσω των αυταπατών που εκφράζονται σε αναρτήσεις του Τραμπ» και ότι «δεν αποτελούν χώρο για ρητορικές αντιπαραθέσεις».