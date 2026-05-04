Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους στην παραλία της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη ένας ενήλικος

Ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποίησαν χθες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή τους από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 113 άτομα εκ των οποίων 107 ανήλικοι και 11 καταστήματα, ενώ συνελήφθη ένας ενήλικος άνδρας για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές-βραδινές ώρες χθες (03-05-2026), στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (113) άτομα εκ των οποίων (107) ανήλικοι και (11) καταστήματα, ενώ συνελήφθη ένας (1) ενήλικος ημεδαπός για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

