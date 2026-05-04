Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: Υπερασπίζεται τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε που υιοθετεί όλα τα τουρκικά επιχειρήματα

Πυρά κατά του επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάνη Βαρουφάκη εξαπολύει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα όσα υποστηρίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Με αφορμή την τοποθέτηση της κυρίας Αλμπανέζε, η οποία την Κυριακή είχε συζήτηση με τον επικεφαλής του ΜεΡΑ25, ότι «το Ισραήλ “εκμεταλλεύεται” την Ελλάδα για να προωθήσει την ηγεμονία του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι «η κυρία την οποία υπερασπίστηκε εδώ ο @varoufakis_gr και η οποία κατηγόρησε το @Israel για γενοκτονία στην Γάζα, υιοθετεί όλα τα Τουρκικά επιχειρήματα!».

«Αυτό που λέει είναι αυτό που ισχυρίζονται οι Τούρκοι για να πλήξουν την συμμαχία μας με το Ισραήλ. Έτσι για να πέφτουν οι μάσκες» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 4, 2026

Σε επόμενη ανάρτησή του, δε, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει ότι «η Εξωτερική Πολιτική Μητσοτάκη/Γεραπετρίτη πρέπει να διδαχθεί στο μέλλον σε Πανεπιστήμια για το πώς ένα Κράτος από την ανυποληψία και τον κίνδυνο Φιλανδοποίησης πέρασε σε πραγματικό περιφερειακό γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

«Ακόμη και η παρανομία του Τουρκολιβυκού Μνημονίου αφού ακυρώθηκε στην πράξη με τις συμφωνίες με τις Αμερικανικές εταιρίες νοτίως της Κρήτης τώρα θα ακυρωθεί και τυπικά με ενέργειες του ΥΠΕΞ. Πότε η Ελλάδα μας Διεθνώς δεν ήταν καλύτερα ποτέ!» προσθέτει.