MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: Υπερασπίζεται τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε που υιοθετεί όλα τα τουρκικά επιχειρήματα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πυρά κατά του επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάνη Βαρουφάκη εξαπολύει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα όσα υποστηρίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Με αφορμή την τοποθέτηση της κυρίας Αλμπανέζε, η οποία την Κυριακή είχε συζήτηση με τον επικεφαλής του ΜεΡΑ25, ότι «το Ισραήλ “εκμεταλλεύεται” την Ελλάδα για να προωθήσει την ηγεμονία του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι «η κυρία την οποία υπερασπίστηκε εδώ ο @varoufakis_gr και η οποία κατηγόρησε το @Israel για γενοκτονία στην Γάζα, υιοθετεί όλα τα Τουρκικά επιχειρήματα!».

«Αυτό που λέει είναι αυτό που ισχυρίζονται οι Τούρκοι για να πλήξουν την συμμαχία μας με το Ισραήλ. Έτσι για να πέφτουν οι μάσκες» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Σε επόμενη ανάρτησή του, δε, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει ότι «η Εξωτερική Πολιτική Μητσοτάκη/Γεραπετρίτη πρέπει να διδαχθεί στο μέλλον σε Πανεπιστήμια για το πώς ένα Κράτος από την ανυποληψία και τον κίνδυνο Φιλανδοποίησης πέρασε σε πραγματικό περιφερειακό γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

«Ακόμη και η παρανομία του Τουρκολιβυκού Μνημονίου αφού ακυρώθηκε στην πράξη με τις συμφωνίες με τις Αμερικανικές εταιρίες νοτίως της Κρήτης τώρα θα ακυρωθεί και τυπικά με ενέργειες του ΥΠΕΞ. Πότε η Ελλάδα μας Διεθνώς δεν ήταν καλύτερα ποτέ!» προσθέτει.

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τέσσερις νεκροί σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στην Κολομβία

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Συνεργασία νοσοκομείων “Παπανικολάου” και “ΑΧΕΠΑ”: Ειδικό Κέντρο Μη Χειρουργικής Εμφύτευσης Συσκευών Διόρθωσης Ενδοκαρδιακών Βλαβών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 6 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 4η Μαΐου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΚΚΕ: Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Τέλος στα πανωτόκια στα δάνεια: Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες – Όσα ισχύουν για ποσά έως 100.000 ευρώ

ΖΩΔΙΑ 11 ώρες πριν

Η ζωή αυτών των τεσσάρων ζωδίων αλλάζει προς το καλύτερο τον Μάιο