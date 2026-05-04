Συναγερμός στο Κρεμλίνο: Φόβοι για ενδεχόμενο πραξικόπημα και δολοφονία Πούτιν

Σε κατάσταση συναγερμού για την ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται το Κρεμλίνο, μετά τις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και τους φόβους για πιθανό πραξικόπημα. Σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών, που περιήλθε στην κατοχή του CNN, «έχει αυξηθεί δραματικά η προσωπική ασφάλεια γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, με την εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης στα σπίτια στενών συνεργατών του».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον Πούτιν απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς». Παράλληλα, οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο υπόκεινται σε διπλό έλεγχο ασφαλείας, ενώ όσοι εργάζονται κοντά στον Ρώσο πρόεδρο επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τη δολοφονία ενός ανώτατου Ρώσου στρατηγού τον Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ανώτερα κλιμάκια του ρωσικού μηχανισμού ασφαλείας. Η δολοφονία αυτή θεωρείται ότι όξυνε τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο περιβάλλον εξουσίας της Μόσχας.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας του Πούτιν έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Ρώσος πρόεδρος. Το CNN σημειώνει ότι «ο Πούτιν και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη θερινή κατοικία του προέδρου μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και πρωτεύουσας». Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν έχει επισκεφθεί στρατιωτική εγκατάσταση μέσα στο 2026, με το Κρεμλίνο να χρησιμοποιεί μαγνητοσκοπημένες εμφανίσεις του για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς.

Το αμερικανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι από το 2022, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Πούτιν περνά εβδομάδες σε αναβαθμισμένα καταφύγια, κυρίως στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ανησυχία για εσωτερική ασφάλεια και φόβοι πραξικοπήματος

Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την αυξανόμενη ανησυχία της Μόσχας σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια. Οι συντάκτες κάνουν λόγο για σύγκρουση εντός των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας σχετικά με την προστασία των ανώτατων αξιωματικών, γεγονός που οδήγησε σε επανεξέταση των πρωτοκόλλων ασφαλείας του Πούτιν και σε ενίσχυση της προστασίας ακόμη δέκα ανώτερων διοικητών.

Από τις αρχές Μαρτίου 2026, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος», σύμφωνα με την έκθεση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή χρήση drones για απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ.

Ειδική αναφορά γίνεται στον πρώην στενό συνεργάτη του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο πρώην υπουργός Άμυνας, που σήμερα είναι γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση». Η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή του, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου, θεωρείται «παραβίαση των άτυπων συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ», αποδυναμώνοντας τη θέση του Σοϊγκού. Επισήμως, ο Τσαλίκοφ συνελήφθη για υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία.

Εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας

Τα νέα μέτρα ασφαλείας ακολουθούν την ανακοίνωση αλλαγών στη φετινή παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαριά οπλικά συστήματα, όπως άρματα μάχης και πυραύλους. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι «υπό το πρίσμα της τρομοκρατικής απειλής, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου».

Η έκθεση κάνει λόγο για έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, επέκρινε την FSB για αποτυχία στην προστασία του στρατιωτικού, με την υπηρεσία να απαντά ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους.

Στη διαμάχη παρενέβη ο Πούτιν, ζητώντας ηρεμία και λύσεις εντός μίας εβδομάδας, ενώ αποφάσισε την επέκταση της αρμοδιότητας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας σε περισσότερους διοικητές.

Όπως επισημαίνει το CNN, «η διαρροή τέτοιων λεπτομερειών είναι σπάνια και ενδέχεται να αποτελεί προσπάθεια των ευρωπαϊκών αρχών να ενισχύσουν την εικόνα εσωτερικής αποσταθεροποίησης στη Ρωσία, ως στρατηγική πίεσης».

