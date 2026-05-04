Κρήτη: 21χρονος πυροβόλησε πέντε φορές τον πρώην φίλο του – Στο νοσοκομείο ο 24χρονος – Αναζητείται ο δράστης

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Κρήτη.

Ένας 21χρονος φέρεται να πυροβόλησε ευθεία προς το μέρος του πρώην φίλου του πέντε φορές, το μεσημέρι της Κυριακής (3/5), στο νεκροταφείο του Σκινιά, στο δήμο Μινώα.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι από το σημείο μάζεψαν 8 κάλυκες.

Η μία από τις σφαίρες χτύπησε τον 24χρονο στον αστράγαλο, και το θύμα πήδηξε τον φράχτη και άρχισε να τρέχει στα λιόφυτα, για να γλιτώσει τα χειρότερα.

Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.

Κρήτη: Η φιλία που κατέληξε σε πυροβολισμούς

Οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι. Οι σχέσεις τους, όμως, διαταράχθηκαν και το τελευταίο χρονικό διάστημα, μία μιλούσαν, μία δεν μιλούσαν.

Το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, ο 24χρονος παθόντας έβοσκε τα πρόβατα του. Κάποια στιγμή, αναφέρεται, άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλοθιές.

Ο δράστης, σύμφωνα με τον παθόντα, είχε παίξει τρεις μπαλοθιές πάνω από το μνήμα συντέκνου του που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου ένα μήνα. Όταν βρεθήκανε από κοντά, τον επέπληξε, λέγοντας του ότι τρομάζει τα ζώα του.

Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα, περιγράφεται, ότι επέστρεψε και πάλι στο σημείο.

«Έλα κοντά να σου πω» προέτρεψε κατ’ επανάληψη τον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια, πηδώντας το φράκτη του νεκροταφείου.

Καταγγέλλεται ότι ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον έπληξε στον αστράγαλο.

Πάντως, στο χωριό κάτοικοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι δράστης και παθόντας συναντήθηκαν στο νεκροταφείο για να δώσουν όρκο πάνω από το μνήμα του νεκρού, με αφορμή κάτι που συνέβη δύο μέρες μετά την κηδεία του.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν αναφέρεται πουθενά στην κατάθεση του 24χρονου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι θέμα χρόνου είναι η παράδοση του 21χρονου νεαρού.