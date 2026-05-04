 Όλες οι ειδήσεις
Ηγουμενίτσα: Απολογείται ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια

Στον ανακριτή Ηγουμενίτσας, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος, οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τα 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικης κάνναβης, “skunk”, ποσότητα που κατασχεθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI.

Ο 50χρονος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά στην ελληνική επικράτεια υδροπονικής κάνναβης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του δεν ήταν συνεργάσιμος με τις ελληνικές αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας την περασμένη Πέμπτη 30 Απριλίου. Κατά τον έλεγχο στο φορτηγό που έφτασε από Ιταλία, με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανάμεσα στο νόμιμο φορτίο του παλέτες με ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες, τις συσκευασίες με το “skunk”. Είχε φορτώσει στην Βαλένθια της Ισπανίας.

Οι ελληνικές διωκτικές αρχές αξιοποίησαν την πληροφορία από τις βουλγαρικές πως φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες ενδέχεται να μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ηγουμενίτσα

Διαβάστε μας στο Google News

