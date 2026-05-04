Ο Πετρέλης τραγούδησε Μαρινέλλα με την κόρη του: “Η μικρή κλέβει την παράσταση, Θάνο” του γράφουν

Ένα συγκινητικό βίντεο με την κόρη του, Ζένια, ανήρτησε στο Instagram ο Θάνος Πετρέλης.

Πατέρας και κόρη τραγούδησαν μαζί το «Μα εσύ ποτέ» της Μαρινέλλας.

Το βίντεο προκάλεσε πολλά θετικά σχόλια, ειδικά για την κόρη του τραγουδιστή.

«Η μικρή κλέβει την παράσταση Θάνο» γράφει ένας από τους σχολιαστές. «Κουκλίτσα είναι και τι ωραία φωνή» σχολίασε ένας δεύτερος. «Τι όμορφο ντουέτο» έγραψε ένας τρίτος, ενώ αρκετοί επισήμαναν την ομοιότητα πατέρα και κόρης.

Δείτε το βίντεο του Θάνου Πετρέλη με την κόρη του:

Θάνος Πετρέλης

