ΚΘΒΕ: Ολοήμερο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι αποκλειστικά για παιδιά 5-11 ετών

Το ΚΘΒΕ, πιστό στο ραντεβού του με τους μικρούς φίλους του θέατρου, ξεκινάει και φέτος την αγαπημένη πια καλοκαιρινή δραστηριότητα των παιδιών που δεν είναι άλλη από το Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήριο!

Από τις 16 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου και από τις 17 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, το Θέατρο ανοίγει την αγκαλιά του και προσκαλεί τους λιλιπούτειους θεατρόφιλους σ’ έναν κόσμο έκφρασης, φαντασίας και δημιουργίας.

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να μυήσουν τα παιδιά στη μαγεία του θεάτρου και μέσα από τη θεατρική έκφραση και το παιχνίδι να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη θεάτρου, να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, να ανακαλύψουν νέες δεξιότητες και να διερευνήσουν τόσο το δικό τους ρόλο όσο και των άλλων στην κοινωνία. Τα παιδιά μέσα από το θέατρο επικοινωνούν, μοιράζονται και εξελίσσονται, καθώς κάθε θεατρική δραστηριότητα είναι ένα ταξίδι αναζήτησης και μια πολύπλευρη εμπειρία.

Μια ομάδα από έμπειρους παιδαγωγούς συντονίζει, με τη συνεργασία ηθοποιών του ΚΘΒΕ, οκτώ (8) θεματικές εβδομάδες για παιδιά προ νηπιακής και δημοτικής ηλικίας ειδικά τμήματα για παιδιά ηλικίας 5 ετών (έτος γεννήσεως το 2021), 6-7 ετών, 8-9 ετών, 10-11 ετών (μέχρι έτος γεννήσεως το 2015) με συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως: ξεναγήσεις σε χώρους του θεάτρου, διαδραστικούςπεριπάτους (πολιτιστικές-εκπαιδευτικές δράσεις σε χώρους εκτός θεάτρου), μουσική, χορό-κίνηση, σκηνογραφία, θέατρο, αφήγηση, προβολές, ζωγραφική, ειδικές κατασκευές.

Ενδεικτικό ημερήσιο πρόγραμμα:

07.30-09.00 Προσέλευση παιδιών και ελεύθερη ώρα (Παιχνίδι)

08.15-09.00 Πρωινό

09.30-11.00 Εξόρμηση στο γρασίδι του Βασιλικού θεάτρου (μια φορά την εβδομάδα επίσκεψη σε μουσείο)

11.00-12.00 Δραστηριότητα*

12.00-13.00 Δραστηριότητα*

13.00-14.00 Μεσημεριανό και ελεύθερη ώρα (Παιχνίδι)

14.00-15.00 Δραστηριότητα*

15.00-16.00 Ελεύθερη ώρα και παραλαβή παιδιών (με την επίδειξη ταυτότητας)

*οι δραστηριότητες ποικίλουν και εναλλάσσονται μέσα στην εβδομάδα

Πρόγραμμα θεματικών εβδομάδων:

«Η λέσχη της αυλαίας»

Μια συναρπαστική περιπέτεια μυστηρίου ξεκινά, όταν μια ομάδα παιδιών μας καλεί να λύσουμε το αίνιγμα μιας παράστασης που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ποια είναι η ΙΣΤΟΡΙΑ του έργου; Ποιοι είναι οι ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ που «χάθηκαν» πριν την πρεμιέρα; Τι συνέβη με τα ΦΩΤΑ, τη ΜΟΥΣΙΚΗ, το ΣΚΗΝΙΚΟ και τη ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ και τι οδήγησε άραγε στην απότομη διακοπή των προβών;

Μέσα από 8 θεματικές εβδομάδες γεμάτες γρίφους, ανατροπές και δημιουργικές αποστολές, οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να ξεκλειδώσουν τα μυστικά της παράστασης, να ανακαλύψουν την ταυτότητα των χαρακτήρων και να επαναφέρουν κάθε στοιχείο της παραγωγής στη θέση του.

Οι μικροί ντέντεκτιβ καλούνται να μυηθούν στο σύνθετο κόσμο του θεάτρου και να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως:

Πώς δημιουργείται μια παράσταση;

Τί συμβαίνει πάνω και τί πίσω από τησκηνή;

Πώς ένα τραγούδι, ένα κοστούμι, μια δέσμη φωτός πλέκουν το νήμα μιας ιστορίας;

Ποιοι είναι οι αθέατοι πρωταγωνιστές των παρασκηνίων; Τι δουλειά κάνει ο ηχολήπτης, ο φροντιστής,ηενδύτρια;

Καθώς τα κομμάτια του παζλ ενώνονται, το θέατρο ζωντανεύει ξανά… και η αυλαία ετοιμάζεται να ανοίξει.

Ώρα για τη μεγάλη ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ!

16/06/2026-19/06/2026: Οι ΙΣΤΟΡΙΕΣ που δεν ολοκληρώθηκαν.*

22/06/2026-26/06/2026: ‘Ήρωες και ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

29/06/2026-03/07/2026: ΦΩΣ και χρώμα.

06/07/2026-10/07/2026: ΜΟΥΣΙΚΕΣ στο θέατρο.

17/08/2026-21/08/2026: Μαγικά ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ.

24/08/2025-28/08/2026: Το ΣΚΗΝΙΚΟ του μυστηρίου.

31/08/2026-04/09/2026: Η εξαφάνιση του ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ.

07/09/2026-10/09/2026: Η μεγάλη ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.*

*Η τιμή για τις εβδομάδες 16/06/2026- 19/06/2026 και 07/09/2026-10/09/2026 ανέρχεται στα 90€ με εξαίρεση την προσφορά Earlybird.

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ειδική προσφορά!

EARLY BIRD 80€

Για όλες τις εγγραφές

Για εγγραφές από 5 Μάϊου έως και 17 Μάϊου 2026

Το κόστος συμμετοχής στα θερινά εργαστήρια του ΚΘΒΕ ανέρχεται στα 110€ ανά εβδομάδα.

*Η τιμή για τις εβδομάδες 16/06/2026- 19/06/2026 και 07/09/2026-10/09/2026 ανέρχεται στα 90€.

Για πρόωρες εγγραφές:

90€ ανά εβδομάδα, αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της εβδομάδας που πρόκειται να παρακολουθήσετε.

Ειδική τιμή για αδέρφια αποκλειστικά στα ταμεία του Βασιλικού θεάτρου

Η τιμή διαμορφώνεται στα 90€ανά εβδομάδα για κάθε επόμενο παιδί της ίδιας οικογένειας εφόσον τα παιδιά συμμετέχουν την ίδια εβδομάδα του προγράμματος. (Η τιμή για το πρώτο παιδί παραμένει στα 110€).

Ομαδικό εισιτήριο:

85€ το άτομο ανά εβδομάδα, για ομαδικό εισιτήριο (4 ατόμων).

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στα ταμεία του Βασιλικού Θεάτρου και online.

Για ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου απαιτείται να στείλετε την αίτηση εγγραφής και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο παρακάτω email: k.matziri@ntng.gr

Για την εγγραφή σας στα ταμεία του Βασιλικού θεάτρου συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής και προσκομίζετε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Τα Ολοήμερα Θερινά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια για παιδιά, πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-16:00, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με έναρξη από 16 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου και από τις 17 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Χρήσιμες πληροφορίες

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για ευελιξία στη συμμετοχή, επιλέγοντας από μία εβδομάδα και για όσες και όποιες εβδομάδες θέλετε (με δυνατότητα άφιξης αργότερα και αναχώρησης νωρίτερα από το καθορισμένο ωράριο, κατόπιν συνεννόησης). Τα τμήματα ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (ολιγομελή, αυστηρή ηλικιακή σύνθεση) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας τους.

Παρέχεται πρωινό ρόφημα και μεσημεριανό γεύμα για όλα τα τμήματα.

Κάθε Τετάρτη, 09:30-10:30 οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα ξενάγησης στους χώρους των μαθημάτων καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζουν εκτός από τη διαδικασία των μαθημάτων που ακολουθούν τα παιδιά και το περιβάλλον όπου περνούν δημιουργικά την ώρα τους.

Οι μαθητές, κατά την προσέλευση τους πρέπει να έχουν μαζί τους καπέλο, αντηλιακό, νερό και μία αλλαξιά ρούχα.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Οι εγγραφές ξεκινούν στις 5 Μαΐου 2026 και θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι 4 ημέρες πριν την έναρξη της εβδομάδας που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Υπεύθυνη προγράμματος: Κωνσταντίνα Ματζίρη

Πληροφορίες: Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2315 200029